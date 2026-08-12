Deudas, cuotas y trabajo informal: las familias destinan entre 2,5 y 3 salarios a pagar deudas

El endeudamiento de los hogares argentinos alcanzó niveles preocupantes, en un contexto marcado por el aumento de la morosidad y la pérdida de capacidad de pago. Según distintos relevamientos, la deuda acumulada de un deudor promedio equivale a entre 2,5 y 3 salarios, mientras que las familias destinan cerca del 24% de sus ingresos formales al pago de cuotas y compromisos financieros.

Endeudamiento en alerta

El deterioro también se refleja en la morosidad. Un informe de la Universidad Austral y EcoGo, elaborado sobre datos de la Central de Deudores del Banco Central, indicó que 5,3 millones de personas, el 26,1% de quienes tienen algún tipo de financiamiento, registraban atrasos superiores a 90 días en junio. En términos de montos, la mora alcanzó al 17,5% del crédito otorgado a personas físicas, frente al 3,6% registrado en diciembre de 2024.

De esta manera, el indicador se multiplicó casi por cinco en apenas 18 meses. El problema es particularmente fuerte fuera del sistema bancario. Los proveedores no financieros de crédito -como fintech, tarjetas no bancarias y comercios- concentran el 14,1% del crédito, pero registran una mora del 31%, más del doble que el 15,2% observado en el sistema financiero.

Los datos también sugieren que el aumento de la morosidad no responde únicamente a un mayor endeudamiento. Casi dos de cada tres nuevos morosos dejaron de pagar sin que sus obligaciones hubieran aumentado de manera extraordinaria, lo que apunta a una pérdida de capacidad de pago vinculada con ingresos insuficientes y mayores gastos. A esta situación se suma el elevado costo del financiamiento. En junio, el costo financiero total de los préstamos personales alcanzó el 120,4% anual, muy por encima de la inflación interanual del 33,5%.

Deudas con tarjeta de crédito

El fenómeno se extiende a todo el país, aunque con diferencias entre provincias. La Rioja, San Luis y Santa Cruz registraron los mayores niveles de mora por monto, mientras que La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires se ubicaron entre las jurisdicciones con menores niveles. Desde el Banco Central reconocieron la preocupación por la evolución de los atrasos, aunque señalaron que podría haberse alcanzado un punto de inflexión. Su titular, Santiago Bausili, sostuvo que la normalización será gradual y descartó un rescate estatal, al considerar que se trata de un problema que debe resolverse entre acreedores y deudores. Mientras tanto, el elevado peso de las cuotas sobre los ingresos continúa reduciendo el margen disponible de las familias para afrontar gastos cotidianos y sostener el consumo.

Trabajo informal: la pobreza golpea casi tres veces más a los trabajadores no registrados

La informalidad laboral volvió a crecer en Argentina y afecta especialmente a mujeres y jóvenes, en un contexto marcado por el avance del trabajo por cuenta propia. Según un informe del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario, el 44,2% de los ocupados era informal durante el primer trimestre de 2026, frente al 42,1% registrado en el mismo período de 2025.

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El impacto sobre los ingresos también es significativo. El 34,3% de los trabajadores informales vive en hogares pobres, contra apenas el 10% de los trabajadores formales. En el caso de la indigencia, la diferencia también es marcada: alcanza al 5,2% de los informales frente al 1,2% de los formales. El informe señala además un fuerte crecimiento del cuentapropismo. Durante el primer trimestre del año, el 65,3% de los trabajadores independientes era informal, mientras que entre los asalariados la tasa se ubicó en 37,9%. Al mismo tiempo, los trabajadores por cuenta propia pasaron de representar el 21,1% al 24,5% del total de ocupados.

El fenómeno también muestra un cambio en su composición. La participación de las mujeres entre los trabajadores independientes aumentó del 34,1% en el cuarto trimestre de 2016 al 41,5% en el primer trimestre de 2026. Entre los jóvenes de 19 a 25 años, en tanto, la formalidad cayó del 43,5% al 34,8% durante el mismo período.

Por sectores, la construcción y el servicio doméstico concentran los mayores niveles de informalidad, con aproximadamente cuatro de cada cinco trabajadores no registrados. Le siguen los servicios personales, la gastronomía y el comercio. En el extremo opuesto, la administración pública, las finanzas y la enseñanza presentan niveles elevados de empleo formal. El deterioro también alcanzó a actividades tradicionalmente vinculadas al empleo registrado. La informalidad en la industria manufacturera pasó del 32,2% en 2016 al 41,9% en 2026, mientras que en el comercio aumentó del 53,8% al 59,5%.

El problema ya no es conseguir trabajo, sino que el sueldo alcance

El informe destaca, además, que el crecimiento del trabajo independiente no se concentra necesariamente en actividades de alta calificación. Mientras la informalidad entre los cuentapropistas de información y comunicación se ubica en 33,9% y en servicios profesionales, científicos y técnicos en 19,2%, el mayor volumen de informalidad se concentra en oficios, comercio y servicios personales.