Juicio a Claudio Contardi: se conocerá el veredicto en la causa por abuso sexual contra Julieta Prandi

El juicio contra Claudio Contardi, ex esposo de Julieta Prandi, llega hoy a su instancia decisiva. A las 11:00, en los Tribunales de Campana, los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar leerán el veredicto por la causa en la que se lo acusa de "abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, con una serie de hechos reiterados". La investigación comenzó en 2021, luego de que la actriz denunciara en la UFI N° 4 de Escobar que había sufrido distintos tipos de violencia entre el 28 de julio de 2015 y marzo de 2018, en la casa del barrio privado "Septiembre" que compartían.

Julieta Prandi junto a su abogado, Javier Baños.

El expediente incluye episodios de violencia sexual, verbal, emocional, económica y psicológica. La querella, encabezada por el abogado Javier Baños, solicitó la pena máxima permitida por el artículo 55 del Código Penal: 50 años de prisión. "La lógica indica que va a ser condenado, quiero pensar eso. Jurídicamente una absolución es impensable, lo que se puede discutir es el monto de la pena", afirmó el letrado en diálogo con la agencia Noticias Argentinas. "Pedimos 50 años porque Contardi no tiene posibilidad de reinserción". El fiscal Christian Fabio pidió 20 años de prisión, mientras que la defensa del empresario solicitó su absolución.

Durante la última audiencia, la defensa reclamó la nulidad del proceso, asegurando que "todo habría sido inventado" por la denunciante. Contardi, en su declaración final, lanzó una frase que indignó a Prandi: "Nunca abusé de ella sin su consentimiento". La conductora lo tomó como "justicia divina" y dijo que fue "traicionado por su inconsciente". El juicio estuvo atravesado por testimonios clave. El conductor Mariano Peluffo relató haber sido testigo de episodios de angustia y control hacia Prandi, e incluso denunció que Contardi no pagó la cuota alimentaria durante cinco años, "dinamitando su único ingreso".

Una amiga de la actriz, Verónica Maciel, recordó haberla visto en una profunda crisis emocional y con carencias para medicar a su hijo o comprar alimentos. Prandi, quien fue la primera en declarar, pidió "una condena ejemplar" y remarcó: "No estoy pidiendo dinero, me robaron años de vida". Durante su alegato final se quebró y tuvo que recibir asistencia médica. "Lloré desde las tripas, saqué todo mi dolor, este hombre es capaz de hacer cualquier cosa", dijo a la prensa. La conductora permanece con custodia hasta conocer la sentencia, ya que aseguró que teme por su integridad física.

Juicio contra el ex marido de Prandi: se conocen los alegatos

Por este motivo, pidió que se adopten medidas de seguridad "extremas" para preservarla no sólo a ella, sino también a su entorno Los jueces ordenaron que Contardi no pueda salir del país y mantenga una restricción perimetral hacia la denunciante, aunque rechazaron la prisión preventiva solicitada por la querella para "resguardar la integridad física de Prandi y de sus hijos". En la puerta del tribunal, la actriz advirtió: "Los hechos tienen que tener consecuencias. Si no, lo que permitimos se repite". Hoy, esas consecuencias quedarán en manos del Tribunal, el cual determinará si Contardi debe ser castigado por sus acciones. Mientras tanto, de acuerdo con Baños, Prandi estaba "rota" cuando finalizó la audiencia del viernes y sentenció: "Está muy angustiada, tiene altibajos, se encuentra medicada y hoy tenía una voz triste".