Escuchar los síntomas y definir límites: consejos para potenciar bienestar mental en el ámbito laboral

Cada 10 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha clave para reflexionar sobre la importancia del bienestar mental en todas las esferas de la vida, especialmente en el entorno laboral, donde la salud mental se convirtió en un tema prioritario. En este marco, la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con otras entidades internacionales como Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) decidieron enfocar la campaña anual en el mundo laboral. El día en que se conmemora la Salud Mental se remonta a una iniciativa de la Federación Mundial de la Salud Mental (WFMH). Esta fecha fue establecida en 1992 con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la salud mental en todo el mundo y promover esfuerzos para mejorar las políticas y servicios de atención psicológica.

El propósito de esta conmemoración es visibilizar los problemas de salud mental, combatir el estigma que aún los rodea y abogar por el acceso universal a tratamientos y apoyo adecuado. Cada año, la jornada se enfoca en un tema específico, acorde a los desafíos más urgentes o a las problemáticas que requieren mayor atención. Con el foco en el trabajo, BigBang se contactó con Analia Tarasiewicz (M.N. 57898), psicóloga y coach laboral, quien ahondó en las consideraciones a la hora de fomentar y habitar un ambiente laboral digno: "A lo largo de los años como psicóloga clínica del trabajo y consultora laboral, he visto cómo las cargas emocionales y psicológicas que soportamos en el trabajo, cuando no se gestionan, pueden quebrar el equilibrio mental, emocional y físico. No es sólo el estrés de cumplir con tareas o responsabilidades; es la acumulación de expectativas, de demandas externas, de culturas organizacionales tóxicas, de liderazgos paupérrimos y de las propias demandas y sueños, cómo también de falta de valoración o deficiente gestión de límites, psicoemocional, entre otras", comenzó.

En el último texto publicado por la OMS, se indicó: "Los gobiernos, los empleadores, las organizaciones que representan a los trabajadores y empleadores, y otras partes interesadas responsables de la salud y la seguridad de los trabajadores deben colaborar para ayudar a mejorar la salud mental en el trabajo aplicando medidas en las que se tenga en cuenta la opinión de los propios trabajadores, sus representantes y personas con experiencia directa". El Día Mundial de la Salud Mental busca ser un llamado a gobiernos, organizaciones e individuos para que se impulsen estrategias y políticas que garanticen un bienestar mental integral.

La psicóloga laboral reconoció: " Los líderes tienen un rol muy importante en la creación de espacios laborales que protejan y promuevan la salud mental . Un líder que comprende y aborda estos temas no solo mejora el bienestar de su equipo, sino que también fomenta una cultura organizacional más saludable y productiva". Para esto dio cuatro tips bases para fomentar un ambiente laboral acorde desde las cabezas de las organizaciones, impresos u oficinas.

Autoevaluación profunda y gestión psico emocional propia : Debe reconocer los límites y preguntarse: "¿Qué puede gestionar un líder en los demás si no se conoce, si se desbalancea, si no se trata, si no conoce su propia oscuridad?" Capacitación en salud mental : desde el criterio de la entrevistada, los líderes deben recibir formación para reconocer señales tempranas de problemas emocionales y actuar de manera empática y efectiva, "esto no significa resolver los problemas de salud mental, sino saber cómo apoyar a los colaboradores y facilitar el acceso a recursos profesionales junto con áreas de personas". Políticas de bienestar : se deben implementar programas a medida de cada equipo que promuevan el equilibrio entre la vida laboral y personal, flexibilización de horarios y prácticas como el teletrabajo puede aliviar el estrés y mejorar el bienestar general de los equipos. Espacios de diálogo : un jefe debe crear un entorno donde se normalice hablar de salud mental, eliminando el estigma que rodea estos temas. Escuchar activamente a las personas y demostrar una empatía auténtica y genuina por su bienestar es un primer paso hacia una mayor apertura y comprensión en la organización.

Así como las organizaciones y quienes ocupan grandes puestos juegan un papel fundamental en la promoción de la salud mental, es importante que, cada individuo asuma la responsabilidad de trabajar en uno mismo y gestionar su propio bienestar. Para ello, Tarasiewicz aconseja:

Escuchar los síntomas : si comienzan sentimientos de que algo no está bien en el trabajo, se debe prestar atención a los signos que el cuerpo y mente envían. "La desmotivación, el cansancio constante o la ansiedad recurrente no son normales; son señales de que algo necesita cambiar".

: si comienzan sentimientos de que algo no está bien en el trabajo, se debe prestar atención a los signos que el cuerpo y mente envían. "La desmotivación, el cansancio constante o la ansiedad recurrente no son normales; son señales de que algo necesita cambiar". Definir límites : La licenciada recordó la importancia a la hora de aprender a poner límites en el trabajo. "No temas decir 'no' cuando las demandas sean excesivas y asegúrate de mantener un equilibrio entre tu vida laboral y personal", imploró.

: La licenciada recordó la importancia a la hora de aprender a poner límites en el trabajo. "No temas decir 'no' cuando las demandas sean excesivas y asegúrate de mantener un equilibrio entre tu vida laboral y personal", imploró. Desarrollar una identidad laboral sólida : es así que la experta en el tema invitó a reflexionar sobre la vocación de uno mismo, así como los propósitos y valores que guían a la persona en lo laboral. "Cuando el trabajo está alineado con lo que realmente importa para vos, es más fácil encontrar satisfacción y evitar el agotamiento", admitió.

