Romper el silencio: maternidad y sus tabúes en primera persona

Cada octubre, en Argentina, se celebra el Día de la Madre. Esto se relaciona con una tradición que comenzó en la década de 1930. Originalmente, este día estaba relacionado con la festividad religiosa de la Maternidad de la Virgen María, que el calendario litúrgico católico conmemoraba el 11 de octubre, esto fue así hasta el año 1969 cuando el Vaticano decidió cambiar esta fecha al 1 de enero. Sin embargo, en el país se mantuvo la celebración en el corriente mes. El tercer domingo de octubre fue adoptado como una manera de honrar a las madres, separado del Día de la Virgen. Así, el país mantiene esta celebración en un mes distinto al de otros países que suelen celebrarlo en mayo, como sucede en España y Estados Unidos.

La maternidad, considerada uno de los pilares de la sociedad, a menudo se presenta como una experiencia llena de alegría y realización. Sin embargo, detrás de esta imagen idealizada, las mujeres suelen enfrentar una realidad completamente diferente: desde desafíos emocionales, físicos y sociales que permanecen en la sombra debido hasta los tabúes arraigados en torno al tema. En este contexto, BigBang dialogó con dos influencers que no sólo son madres, sino que a través de sus contenido rompen con los estereotipos implementados sobre la figura femenina en torno a la maternidad. La primera de ellas es Bernardita Siutti, más conocida en redes sociales como "Mami albañil". Otra de ellas es la blogger Karen Barg, que expone su vida en las plataformas, intentando irrumpir en los cánones acerca de la crianza, el amor luego de separarse y el sentimiento con el cuerpo de uno mismo.

Tabúes alrededor de la maternidad

Los tabúes en torno a la maternidad no solo afectan a las mujeres, sino que también perpetúan la idea de que la crianza es una responsabilidad exclusivamente femenina, ignorando el papel fundamental que tienen los padres. A partir de este fundamento o de la imagen de la mujer como quien debe dedicarse al cuidado de los menores y a la realización de tareas domésticas, se la corre de la capacidad de realizar otras tareas del hogar que se vinculan a la electricidad o plomería, por ejemplo. Este es el caso de la creadora de contenido "Mami Albañil", que revolucionó el mundo digital al crear una cuenta donde comparte tips de arreglos domésticos: desde cómo preparar la pared antes de pintar hasta como cambiar el cuerito de las canillas, pasando por consejos de cómo colgar cuadros o cómo prender el fuego para el asado.

En un mano a mano con la influencer, contó que su contenido no le pareció que sería prejuicioso, ya que estas actividades son parte de su vida cotidiana. Es así que se dio cuenta de los preconceptos con los que carga la mujer, cuando comenzó a recibir comentarios: "Vengo de una familia estructurada, de colegio de monjas, de que tenés que casarte y tener hijos. Ser madre me demostró que hay que abrir un poco el camino y criar hijos más libres. Me gusta que yo abrí mas mi mente y mi cabeza y trato de criarlas más libres ", comenzó relatando su perspectiva de madre de tres nenas. Luego, relató que al principio la pregunta sobre los prejuicios acerca de su contenido la incomodaba, o le costaba entenderla, ya que siempre lo vivió con completa naturalidad hacer arreglos en la casa: "Después sí empecé a dimensionar que era medio loco mostrarme haciendo cosas que típicamente hace un pibe, pero los que más tiran ese tipo de hate son los varones", confesó.

Mami Albañil trata difunde con naturalidad arreglar cosas del hogar y diferentes actividades vinculadas a la figura masculina

En cuanto al hate mencionado por parte de la figura masculina, Bernardita reflexionó acerca de los comentarios destinados por esta publicó en particular. Es así que ocurre en fenómeno denominado "mansplaining", que describe una forma de comportamiento donde un hombre, de manera condescendiente, explica algo a una mujer asumiendo que ella no tiene el conocimiento o capacidad para comprenderlo, incluso cuando ella puede tener más experiencia o conocimiento sobre el tema.

Las críticas no hacen hincapié a su físico o maneras de expresarse, sino más bien son consejos sobre "yo lo haría de esta manera" o "es mejor usar esta técnica". El mansplaining no solo refleja una falta de respeto, sino que perpetúa desigualdades de género, creando ambientes donde las mujeres pueden sentirse desvalorizadas o menospreciadas, es así que la joven intenta no centrarse en estos comentarios.

El machismo en los comentarios del Instagram Mami Albañil

A través de sus videos, la creadora de contenido intenta transmitir un ideal a sus hijas: " No tenés que tener el típico trabajo de hombre o de mujer, que es normal , que es natural hacer arreglos ", desean que las nenas entienden.

Además, en la diaria, intenta romper con el concepto de que la madre debe encargarse de los hijos, sino que busca fomentar relaciones más equitativas y una mayor comprensión por parte del padre a los desafíos de la maternidad: "Es sacar la frase 'te ayudo', es mas un trabajo de a dos, donde en lugar de 'te lo baño' es 'lo baño', se debe cambiar el artículo y la acción", contempló.

Depresión posparto en primera persona

Otro de los principales tabúes es la falta de reconocimiento de los aspectos negativos de la maternidad. A menudo se espera que las madres sientan una conexión instantánea con sus bebés, lo que deja poco espacio para hablar de sentimientos de ansiedad, depresión o agotamiento . La depresión posparto, por ejemplo, sigue siendo un tema incómodo en muchas conversaciones, a pesar de que afecta a un gran porcentaje de mujeres.

Este fue el caso de Karen Barg, a quien minutos antes del parto le comentaron la frase que recuerda con gran dolor hasta la actualidad: "Prepárate porque vas a conocer al amor de tu vida", le había dicho una amiga camino a la clínica.

Un gran porcentaje de mujeres sufren depresión posparto.

Los primeros días del recién nacido junto a la madre, se estigma socialmente que son los más felices. Sin embargo, a la bloguera no le sucedió: "Todavía cuando me acuerdo de ese momento me vuelve la culpa. La peor parte fue que tardé mucho en darme cuenta lo que me estaba pasando. Yo pensaba que estaba cansada y malhumorada por qué dormía muy mal, todo se justificaba porque era mamá primeriza y casi ni dormía. Pero detrás de ese cansancio y tristeza había algo mucho más profundo, una depresión que me impidió disfrutar 100% del primer año de mi bebé ", comenzó contando su historia y luego describió: "Me sentía triste, muy perdida, muy sola. Estaba enojada con quien entonces era marido y decepcionada de mi rol de madre. Todo esto me hacía sentir muy culpable, ¿cómo era posible que 'todo estaba bien' pero yo me sentía tan mal?", se preguntaba en aquel entonces.

Ante la frustración y la desconexión con su bebé, Barg decidió comunicarse con su ex psicóloga, quien la derivó al psiquiatra: "Cuando me vio me dio el diagnosticó de una. Ahí empezó el camino de mejorar.

No fue fácil. Mucha terapia, medicación y de a poco la vida fue tomando otro color. Lo que antes parecía terrible, empezaba a parecer fácil", recordó. Pese a que, con el correr de los años, se fue hablando cada vez más sobre el tema, la entrevistada reflexionó: "Creo que si bien hay más información, sigue siendo un tema tabú. Calculo que tiene que ver con la culpa; hablar de esto es muy importante. Quizás alguien que lea esta nota se da cuenta que puede empezar a disfrutar de la maternidad y dejar de padecerla".

Karen Barg cuenta en primera persona como logro superar la depresión posparto

Otro de los temas que rodean a la maternidad y se coloca en el centro de múltiples debates, son las diferentes formas en que las mujeres deciden dar a luz. Hay quienes deciden llevar adelante un proceso más natural, en sus propias casas, sin el uso de la anestesia epidural y hay quienes prefieren no sentir absolutamente nada, eligiendo una cesárea con anestesia completa. Este último método mencionado, fue el que eligió la influencer de la cuenta "Mami Albañil", quien comentó su temor al dolor: " Yo no disfruté ningún embarazo porque soy fóbica y tuve a mis tres hijas con anestesia total . Muchos salen a matarte cuando lo comentás", confesó.