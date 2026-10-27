La Legislatura porteña distinguió al libro "Soy Bosterman" de José Console

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró "de interés cultural" al l libro Soy Bosterman, del autor José Console, con un acto realizado en el Salón San Martín del Palacio Legislativo porteño.

Participaron de la ceremonia de entrega de la distinción a Console el secretario administrativo de la Legislatura, Christian Gribaudo; la autora del proyecto y diputada, Aldana Crucitta y los diputados, Francisco Loupias y Gimena Villafruela.

Además, estuvieron presentes el expresidente del Club Atlético Boca Juniors, representante de la agrupación Dale Boca y autor del prólogo del libro, Daniel Angelici; el legislador y representante de Super Boca, Edgardo Alifraco; Carlos Aguas por Boca es Boca; Diego Lajst por Boca La Causa; Pedro Orgambide por Frente Único Orden y Progreso; Leandro Crespo por Alternativa Boquense; y Marcelo London por Resurgimiento Boquense.

Asimismo, entre las numerosas personalidades presentes en el acto, se encontraba el secretario general de la Unión Cívica Radical (UCR) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Juan Loupias.

Luego de dar la bienvenida al Palacio Legislativo, Francisco Loupias destacó: "Desde el punto de vista deportivo y cultural, La Boca es un barrio muy importante en lo social, cultural y simbólico. Es un barrio central para la Ciudad, con una historia viva y llena de anécdotas".

Por su parte, Crucitta resaltó: "Más allá de la historia de Boca, el libro habla de la familia, del paso del tiempo, la pasión y de un lugar de encuentro, y para cada uno el club es eso". Además, puntualizó que, como legisladores, "tenemos que pensar mucho en los espacios en donde nos podamos encontrar" y en donde los jóvenes "encuentren un lugar de pertenencia".

Finalmente, Console agradeció la presencia de Angelici así como también de todos los presentes, relató cómo surgió la idea del libro y explicó su vínculo con la institución xeneize. "Directamente, este libro lo escribí con el corazón y cuando empezaba escribirlo, no podía seguir. Son recuerdos muy lindos, algunos son tristes, pero son más los lindos que los tristes. Vayan con sus familias y abrácenlos en un grito de gol, eso no lo van a borrar nunca de su corazón", concluyó el autor.

El autor

Console es un destacado abogado de extensa trayectoria profesional quien, además, ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de sus colegas como miembro directivo del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal.

En Soy Bosterman -que fue prologado por el dos veces presidente (2011-2019) de Boca Juniors, Daniel Angelici- se retrata el fútbol como un espejo de la vida cotidiana, las costumbres y la identidad de los porteños e incluye recuerdos entrañables como el uso de la radio Spica, las formas de vestir y el ritual de ir a la cancha.