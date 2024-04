Inminente paro de colectivos: todavía no se confirma pero todo indica que sería a las 18 horas

El vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, reconoció que las negociaciones con la Secretaría de Transporte están agotadas y que en el transcurso de la tarde se definirá cuándo será el paro de los trabajadores de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), que evalúa hacerlo desde las 18 de este lunes o desde las 00 del martes.

"El escenario más probable es que sí haya paro. No tengo precisiones exactas de a qué hora va a ser. De hecho voy a tener conversaciones con la UTA en las próximas horas para definir esos detalles", reveló Fusaro ante Argenzuela, por Radio 10. "Estamos muy lejos de que haya algún acercamiento, debido a que, nosotros si bien acordamos enero y febrero y eso se homologó con UTA, hay una cláusula de marzo que está en proceso de negociación, pero que hay que pagarla hoy", agregó.

Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).

Según explicó el referente empresarial, la cláusula cerrada aseguró que los salarios de los colectiveros en marzo serán de 987 mil pesos, mientras que el dinero que le otorgó el Estado no era el monto que tenía cerrado en enero y febrero, por la falta de homologación del acuerdo. Esto llevó a que la UTA le exija esa cifra, tal como negoció, mientras que desde AAETA afirmaron no poder afrontarlo.

"Cuando la Secretaría de Transporte decide los montos de dinero que necesitamos los operadores para funcionar, cuando hizo los cálculos de marzo, puso el mismo salario de febrero porque no está homologado marzo. Entonces, al final del día tenemos dinero para pagar 737, pero la UTA quiere 987. Son 250 mil pesos de diferencia, que multiplicado por la cantidad de trabajadores, son más de 13 mil millones de pesos que se agregan a otras tantas diferencias que venimos teniendo producto de todos estos recortes y ajustes que hay en los subsidios y también en la tarifa, porque recordemos que el aumento de abril se suspendió para no afectar el Índice de Precios al Consumidor (IPC)", argumentó Fusaro.

Estación Constitución

"Se lo planteamos a la UTA, y más allá de la buena o mala voluntad, hoy los números son estos, no tenemos forma de hacer otra cosa y además venimos en una situación de deterioro que hace que la gente perciba que cada vez hay menos colectivos en la calle", detalló el vicepresidente de AAETA, quien también confesó que evaluaron trasladar esa diferencia a las tarifas, que se incrementarían "en 60 o 70 pesos". "Hay que ver si la gente lo puede pagar, y si el Estado lo autoriza o no, que tampoco lo quiere autorizar. Son barreras que van formándose y que hacen que sea difícil avanzar en este contexto", señaló.

"Nosotros no queremos plata del Estado, porque no está en condiciones de pagar ni de financiar un sistema como este. Entonces les decimos: 'Sáquenle los subsidios a las empresas, que haya una tarifa que surja de un cálculo racional, auditable y trazable, porque esto es información pública. Y que quien no la pueda pagar, que en todo caso se le subsidie de forma directa en la SUBE'. A jubilados y a quien sea que sean los grupos vulnerables", propuso en contraposición a la falta de determinación de los funcionarios del Estado.