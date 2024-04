Marcha federal universitaria: así fue el minuto a minuto de la históriza movilización en defensa de la educación pública

Taty Almeida, madre de Plaza de Mayo: "No bajen los brazos,la única lucha que se pierde es la que se abandona"

Después del Himno Nacional que fue cantado a viva voz por miles y miles de estudiantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la primera voz que se escuchó fue la de Taty Almeida, madre de Plaza de Mayo línea fundadora que dijo: "Queridos compañeres y colegas, porque yo también caí en la escuela pública".

Acá estoy en nombre de todas las madres de Plaza de Mayo línea fundadora y de la mesa de organismos de derechos humanos para repudiar entre otras cosas la decisión del Presidente Milei de no querer subsidiar a las universidades públicas, a los colegios públicos.

Taty Almeida

"Dijo el Presidente 'es una marcha política', por supuesto es política pero no partidista. Criticó también que los sindicatos estén marchando, por supuesto porque los sindicalistas gracias a la educación pública han mandado y siguen mandando a sus hijos e hijas a la universidad y a los colegios"

"Pero queridos compañeres la lucha no termina hoy, hay que continuarla porque si bien perdimos una elección, no nos han vencido. No bajen los brazos. Tienen que hacer lo que las Madres han hecho hace 47 años y como decimos, la única lucha que se pierde es la que se abandona"

"Hay que continuar esta resistencia, no dejen de luchar, se lo decimos nosotras, las locas que a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, seguimos de pie. Muchas gracias y adelante, recuerden que esto es tan importante: ver tanta juventud es una esperanza, porque ustedes los jóvenes son el recambio. Quedamos muy pocas madres y abuelas pero estamos tranquilas porque tenemos una militancia estupenda por parte de los jóvenes y no tan jóvenes. No hay que tenerle miedo a la palabra 'militancia', porque es ayudar al otro, como lo hicieron los 30 mil".

"Yo también estoy acá porque mi hijo Alejandro Martínez estaba cursando Medicina en la universidad pública y porque desde algún lugar están todos aquellos que ya no están pero que están presentes, vamos a guitar 30 mil detenidos desaparecidos, presentes ahora y siempre".