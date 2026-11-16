En medio de la conmoción por la explosión en Remedios de Escalada, partido de Lanús, una noticia llevó algo de esperanza a los vecinos que todavía intentan recuperarse de la tragedia. Óreo, uno de los gatos que permanecía desaparecido tras el estallido, fue encontrado con vida entre los escombros de un comercio, luego de pasar 24 horas atrapado.

El animal vivía en un vivero ubicado sobre la calle Beltrán, una de las zonas más castigadas por la explosión y el incendio que arrasó con parte de la cuadra. Desde el momento del siniestro, sus dueños lo buscaban desesperadamente, sin saber si había logrado sobrevivir al derrumbe.

Devastadora explosión en Remedios de Escalada, partido de Lanús

El rescate fue posible gracias a la intervención del bombero David de Antonio, quien, acompañado por su perro de rastreo, consiguió detectar la presencia del felino a un metro de profundidad, debajo de los restos de la estructura colapsada.

Después de varias horas de incertidumbre, Óreo fue rescatado con vida y su aparición se convirtió en una de las pocas noticias alentadoras en medio del dramático escenario que dejó la explosión.

Bomberos rescataron a Óreo de la explosión de Lanús

La historia rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde vecinos y organizaciones proteccionistas celebraron el operativo. Desde la cuenta @michisdelanus compartieron la emoción por el hallazgo, al que calificaron como "nuestro milagro", y destacaron el compromiso de los rescatistas que continúan trabajando en la zona afectada.

A pesar de la alegría por la aparición de Óreo, la preocupación todavía no terminó. Las autoridades y los proteccionistas confirmaron que otros dos gatos continúan desaparecidos, por lo que los operativos de búsqueda siguen en marcha con la esperanza de encontrarlos con vida.

Tras la explosión en Lanús, sigue la búsqueda de animales

En paralelo, los equipos especializados avanzan con la remoción de escombros y las pericias técnicas para determinar las circunstancias del estallido, mientras se mantienen estrictas medidas de seguridad debido al estado de las estructuras. Por su parte, las familias y los comerciantes afectados continúan atravesando momentos de angustia, ya que los daños registrados en las construcciones cercanas obligaron a restringir el ingreso a distintas viviendas y locales.

En medio de las pérdidas materiales y la incertidumbre que dejó la tragedia de Lanús, el rescate de Óreo se convirtió en una pequeña luz de esperanza para una comunidad que todavía intenta ponerse de pie.