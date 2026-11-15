En el caso de ignición accidental no se debe apagar la llama de una fuga de gas activa porque el fuego consume el gas a medida que sale, evitando que se acumule y provoque una explosión. Si se extingue la llama sin cerrar antes la válvula de suministro, el combustible continuará escapando hacia el ambiente y formará una nube inflamable altamente peligrosa.

Para entender este fenómeno desde la ingeniería de seguridad y la fisicoquímica del fuego, es necesario diferenciar dos procesos distintos:

Combustión controlada (llama en la fuga) : Mientras el gas arde en el punto de escape, la reacción química con el oxígeno ocurre de forma continua y localizada. La energía se libera gradualmente en forma de calor y luz, manteniendo la concentración de gas libre en el aire cerca de cero.

Mientras el gas arde en el punto de escape, la reacción química con el oxígeno ocurre de forma continua y localizada. La energía se libera gradualmente en forma de calor y luz, manteniendo la concentración de gas libre en el aire cerca de cero. Deflagración o explosión (fuga sin llama) : Si se apaga el fuego, el gas no desaparece. Comienza a desplazarse y mezclarse con el aire de la habitación, ocupando un volumen cada vez mayor hasta encontrar una fuente de ignición secundaria.

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Si la nube de gas acumulada entra en contacto con cualquier chispa (un interruptor eléctrico, el termostato de un refrigerador, electricidad estática o una brasa), ocurre una ignición instantánea en toda la masa de aire contaminada:

Onda de sobrepresión : A diferencia de la llama original que quemaba el gas milímetro a milímetro en la boquilla, la nube acumulada arde en fracciones de segundo. Esta expansión térmica violenta de los gases genera una onda de choque capaz de derribar muros, romper cristales y causar lesiones graves.

A diferencia de la llama original que quemaba el gas milímetro a milímetro en la boquilla, la nube acumulada arde en fracciones de segundo. Esta expansión térmica violenta de los gases genera una onda de choque capaz de derribar muros, romper cristales y causar lesiones graves. Desplazamiento de oxígeno : La combustión súbita consume el oxígeno disponible en el recinto de manera casi instantánea, generando un riesgo severo de asfixia y temperaturas extremas en todo el ambiente.

Protocolo técnico de actuación

La única forma segura de extinguir un incendio alimentado por gas a presión es eliminar el combustible desde su origen:

Corte de suministro : Cerrar la llave de paso principal o la válvula del cilindro si es posible hacerlo sin sufrir quemaduras. Al interrumpir el flujo, la llama se apagará por sí sola de forma segura.

Cerrar la llave de paso principal o la válvula del cilindro si es posible hacerlo sin sufrir quemaduras. Al interrumpir el flujo, la llama se apagará por sí sola de forma segura. Enfriamiento del entorno : Si no se puede acceder a la válvula, los equipos de emergencia utilizan agua pulverizada para enfriar las estructuras cercanas y el propio recipiente (evitando una explosión por expansión de vapor, conocida como BLEVE), dejando que el gas siga ardiendo de manera controlada hasta que se agote o se logre

La diferencia fundamental entre el gas natural y el gas licuado de petróleo (GLP) radica en su densidad relativa respecto al aire: el primero es más liviano que el aire (se eleva), mientras que el GLP es más pesado (desciende y se acumula al ras del suelo). Esta propiedad física determina por completo cómo se dispersan en el ambiente, dónde se concentran durante una fuga y cómo deben diseñarse los sistemas de ventilación y detección.

Explosión Lanús

Dinámica de dispersión del Gas Natural

El gas natural está compuesto mayoritariamente por metano (entre un 85 % y un 95 %). Al tener una masa molecular mucho menor que la mezcla de nitrógeno y oxígeno que forma el aire, experimenta una fuerza de flotabilidad positiva:

Flujo ascendente : Al producirse una fuga, el gas sube verticalmente hacia el techo de la habitación. Si existen aberturas superiores (rejillas de ventilación altas, ventanas abiertas o conductos), escapa hacia la atmósfera exterior con relativa rapidez.

Al producirse una fuga, el gas sube verticalmente hacia el techo de la habitación. Si existen aberturas superiores (rejillas de ventilación altas, ventanas abiertas o conductos), escapa hacia la atmósfera exterior con relativa rapidez. Formación de bolsas en altura : En espacios cerrados sin ventilación superior, el gas forma una capa estratificada desde el techo hacia abajo. El riesgo de ignición se concentra inicialmente en luminarias de techo, extractores eléctricos o puntos altos de la estructura.

Fase 1: Eliminación de fuentes de ignición y corte

Cuando se percibe olor a gas o se activa una alarma, la atmósfera del recinto puede encontrarse dentro del rango de inflamabilidad. Cualquier aporte mínimo de energía provocará una deflagración:

Prohibición de maniobras eléctricas : No se debe accionar ningún interruptor de luz (ni para encender ni para apagar), enchufe, timbre o teléfono móvil dentro del área afectada. Al abrir o cerrar un circuito eléctrico estándar se produce un pequeño arco voltaico capaz de detonar la nube de gas.

No se debe accionar ningún interruptor de luz (ni para encender ni para apagar), enchufe, timbre o teléfono móvil dentro del área afectada. Al abrir o cerrar un circuito eléctrico estándar se produce un pequeño arco voltaico capaz de detonar la nube de gas. Corte de suministro en origen : Se debe cerrar inmediatamente la llave de paso general o la válvula del cilindro. Si el tablero eléctrico general se encuentra en el exterior del inmueble y lejos de la nube de gas, se recomienda cortar la energía desde allí.

Fase 2: Protocolo de ventilación según la densidad del gas

Ventilación natural cruzada : Se deben abrir puertas y ventanas hacia el exterior de par en par, sin utilizar ventiladores ni extractores eléctricos comunes (a menos que cuenten con certificación antiexplosiva ATEX/Ex), ya que sus motores con escobillas generan chispas.

Se deben abrir puertas y ventanas hacia el exterior de par en par, sin utilizar ventiladores ni extractores eléctricos comunes (a menos que cuenten con certificación antiexplosiva ATEX/Ex), ya que sus motores con escobillas generan chispas. Barrido para Gas Natural : Al acumularse en los estratos superiores, es indispensable abrir las hojas superiores de las ventanas, banderolas o claraboyas para permitir que el gas escape por flotabilidad hacia la atmósfera.

Al acumularse en los estratos superiores, es indispensable abrir las hojas superiores de las ventanas, banderolas o claraboyas para permitir que el gas escape por flotabilidad hacia la atmósfera. Barrido para GLP : Al estancarse en las zonas bajas, abrir solo una ventana alta resulta insuficiente. Se deben abrir puertas que den al exterior al ras del suelo y generar corrientes de aire bajas que arrastren el gas hacia afuera.

Solución jabonosa

Fase 3: Detección instrumental y verificación de atmósfera

Una vez ventilado el recinto y cortado el suministro, los técnicos o servicios de emergencia verifican que el ambiente sea seguro utilizando equipos calibrados antes de autorizar el reingreso o la reparación: