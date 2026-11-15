Vecinos marchan en Lanús tras la explosión y piden justicia y que se determinen las responsabilidades de la explosión que dejó un muerto, un desaparecido y 30 heridos en Remedios de Escalada. Con carteles y micrófonos, los vecinos cortaron las esquinas de Irigoyen y Juan de Garay. Eso generó un embotellamiento en la zona y obligó a realizar un desvío de tránsito.

Uno de los vecinos dialogó con los medios que cubrieron la marcha y dijo: "La gente está piscotizada, sienten olor a gas en todos lados. Vivís con psicosis. Hay pozos por todos lados, no sabes si va a explotar o no". "Todo sucedió en un horario donde está la gente comprando, es triste", agregó el hombre.

Georgina, sobrina de Marcelo García, la persona que continúa desaparecido, sostuvo que aún no tienen información sobre el cuerpo que apareció. "La fiscalía fue a cotejar el ADN esta mañana con un familiar directo pero aún no tenemos el resultado", explicó.

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De acuerdo con la información municipal, el incidente ocurrió el viernes a las 9:44, mientras que la explosión fue reportada a las 10:52 a través del Sistema de Emergencias local. El personal de la empresa Exgadet, contratada por MetroGAS para realizar tareas de renovación de redes, habría informado la rotura al servicio interno de la distribuidora en lugar de comunicarse con los servicios de emergencia.

Ante esta situación, el Municipio sostuvo que se perdió un tiempo valioso para evacuar la zona. Además, informó que la fiscal a cargo de la causa ordenó la demora de dos directivos de MetroGAS.

En cuanto al saldo del episodio, las autoridades confirmaron una persona fallecida y 30 heridos , que fueron trasladados por los servicios de emergencia municipales. Siete de ellos se encuentran en estado grave: seis fueron derivados al Hospital Evita y uno al Hospital Narciso López. Otros 13 permanecen en observación fuera de peligro y 10 ya recibieron el alta médica.

El Municipio indicó que todos los vecinos de la zona fueron evacuados y que el fuego está controlado. Sin embargo, todavía aguardaban que MetroGAS interrumpiera el suministro para poder extinguir las llamas por completo y evaluar los daños.

Explosión Lanús

El domingo por la tarde, Metrogas informó una paulatina normalización en la zona afecta por la explosión de un caño de gas el viernes pasado en Remedios de Escalada. Este domingo, las autoridades redujeron a 100 metros a la redonda el área que permanece restringida y los vecinos comenzaron a regresar a sus casas.

"Esta medida permite que los equipos de la compañía puedan avanzar con los trabajos y ampliar progresivamente la cantidad de hogares con suministro restablecido", informó la empresa en un comunicado. De acuerdo al parte de Metrogas, continúan los trabajos para restablecer el suministro de gas en los domicilios afectados. Sobre los evacuados, Metrogas indicó que algunos vecinos regresaron a sus casas durante el sábado y que el retorno continuará de manera gradual, a medida que las condiciones y las autoridades lo autoricen.

Tras la notificación de Metrogas, el municipio de Lanús confirmó que se presentará como querellante en la causa judicial dado que es evidente "el incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa encargada".

Tras las pérdidas por la explosión, el municipio otorgará una ayuda económica extraordinaria e inmediata a los afectados. Además, enviarán un proyecto de Ley a la Legislatura Provincial para eximir del pago de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patente a los vecinos y vecinas de la zona.

Por otro lado iniciarán la reconstrucción del Centro Comercial de Remedios de Escalada. Se pondrá en marcha el arreglo del edificio de Del Valle Iberlucea 4494, con la finalidad de garantizar las condiciones necesarias para que los vecinos puedan retornar a sus hogares.