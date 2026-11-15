Más de 2.000 millones de guaraníes (alrededor de 320 mil dólares) que los Bomberos Voluntarios del Paraguay reunieron con el aporte solidario de miles de ciudadanos quedaron inmovilizados en Ueno Bank, una situación que amenaza el funcionamiento cotidiano de 140 cuarteles distribuidos por el país. El dinero, destinado a sostener los servicios de emergencia, permanece inaccesible en medio del proceso de resolución de la entidad financiera dispuesto por el Banco Central del Paraguay.

La situación generó preocupación, indignación e incertidumbre entre los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), cuya presidenta, la capitana principal Lorena Canan, reconoció que la institución atraviesa un momento especialmente delicado. " Nos sentimos dolidos y estafados por esta situación ", expresó, al tiempo que pidió tranquilidad a los cuarteles mientras se intenta encontrar una salida para recuperar los recursos.

Hace aproximadamente un año, el CBVP estableció un acuerdo con Ueno Bank para que fuera la entidad bancaria oficial de su colecta nacional. De esa manera, las donaciones obtenidas por los distintos cuarteles se depositaban en cuentas de la institución abiertas en ese banco.

bomberos Paraguay

La campaña de 2026 se realizó entre el 26 de septiembre y el 10 de octubre, bajo el lema "Juntos Hacemos Más", y tenía como objetivo reunir 3.000 millones de guaraníes. Casi 500 mil dólares. La recaudación se realizó mediante alcancías, terminales de pago electrónico y aportes digitales.

La decisión de inmovilizar los fondos de Ueno dejó a los bomberos sin posibilidad de disponer de una parte fundamental de sus recursos . Según explicó Canan, de los aproximadamente 2.000 millones de guaraníes retenidos, unos 1.400 millones corresponden directamente a la última colecta, mientras que el resto pertenece a fondos propios generados por los cuarteles.

Uno de los aspectos más preocupantes del problema es que el cuerpo de bomberos tenía habilitadas aproximadamente 50 cuentas corrientes, pero todas estaban registradas bajo una misma personería jurídica. Según explicó la presidenta, la normativa de garantía de depósitos contempla una cobertura de hasta 228 millones de guaraníes por persona jurídica, y no por cada cuenta bancaria. Esto significa que la existencia de numerosas cuentas no garantiza la recuperación individual de los depósitos.

La situación coloca a la institución ante un problema financiero de enormes dimensiones. Aunque los bomberos pueden operar con otras entidades bancarias, no pueden acceder al dinero que habían reunido para financiar sus actividades . Además, las autoridades del CBVP manifestaron su preocupación, porque todavía no recibieron una respuesta concreta sobre cuándo podrán recuperar los fondos.

Un servicio de emergencia que depende de donaciones

El impacto no es solamente contable. La colecta anual representa una de las principales fuentes de financiamiento para mantener en funcionamiento los cuarteles. Con ese dinero se pagan reparaciones mecánicas de autobombas y ambulancias, combustible, mantenimiento de equipos, adquisición de herramientas, elementos de protección personal y mejoras de infraestructura.

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Las cifras permiten dimensionar el problema. Un rescate por accidente de tránsito que requiere ambulancia tiene un costo operativo promedio de 1.500.000 guaraníes. En Asunción se registran alrededor de 123 intervenciones mensuales de estas características, lo que representa unos 184 millones de guaraníes. En el caso de incendios de vehículos, cada intervención puede costar aproximadamente cinco millones de guaraníes.

Cuando se produce un incendio de grandes proporciones, el gasto puede alcanzar los 350 millones de guaraníes si deben movilizarse entre 10 y 15 vehículos, además de personal y equipamiento especializado.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay cuenta con 140 cuarteles y presencia en 15 departamentos. Su capacidad de respuesta depende de recursos que, en buena medida, provienen de la solidaridad ciudadana y del esfuerzo económico de sus propios integrantes.

Ahora, quienes habitualmente acuden a apagar incendios, rescatar accidentados y asistir a la población deben enfrentar una emergencia de otra naturaleza: recuperar el dinero que miles de paraguayos aportaron confiando en que serviría para proteger sus vidas.

El directorio nacional solicitó que los fondos sean restituidos de manera íntegra y prioritaria, y que queden protegidos frente a cualquier mecanismo de quita, conversión o postergación. La preocupación central es que una crisis bancaria termine trasladando sus consecuencias a una institución cuya función es prestar un servicio esencial a toda la sociedad.

Una paradoja difícil de ignorar

Los ciudadanos hicieron su aporte para garantizar que los bomberos pudieran salir a salvar vidas, pero ahora ese dinero está atrapado en el sistema financiero y quienes deben responder ante las emergencias no saben cuándo podrán volver a utilizarlo.