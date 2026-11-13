Con la mirada puesta en 2027, Leo Nardini sigue ampliando su abanico político en la provincia de Buenos Aires. Esta vez la agenda lo llevó a dos secciones electorales: en la Cuarta, estuvo en Chivilcoy, donde se reunió con el intendente Guillermo Britos; y en la Séptima, visitó Bolívar y Olavarría, donde mantuvo encuentros con sus intendentes Eduardo "Bali" Bucca y Maximiliano Wesner

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El eje de las visitas se basó en los diferentes puntos en común que existen entre las gestiones de cada municipio. Nardini puso en valor lo que distingue a cada gestión: la política de seguridad de Britos, y el trabajo en deportes e infraestructura deportiva de Bali Bucca. En Olavarría, el encuentro con Wesner contó con la presencia de César Valicenti, consejero general de Cultura y Educación de la Provincia, que participó del intercambio sobre los desafíos que enfrenta el territorio bonaerense.

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"Es un placer recibir a Leo Nardini, un amigo y un intendente con una gran trayectoria de gestión", destacó Guillermo Britos. "Cuando Leo fue Ministro de Infraestructura de la Provincia repavimentó el tramo completo de la Ruta 30 desde la Rotonda de la Ruta 5 hasta la localidad de Moquegua. Es el único tramo que se pavimentó y la verdad es que hoy, todos los vecinos de la provincia que transitan esta ruta la disfrutan. En otros lugares no está igual, asi que gracias por eso", agregó.

Bucca destacó la gestión del intendente de Malvinas Argentinas y el respaldo que recibe de los vecinos en cada elección: "Malvinas es un ejemplo de gestión, y lo dicen los vecinos cada vez que hay una elección y eligen a Leo con tal magnitud de aprobación." En esa misma línea remarcó el valor de su trayectoria para una eventual conducción provincial: "Es muy importante aprender de la enorme experiencia de Leo, que no solo como intendente sino que también desde los lugares que ocupó que le dan un conocimiento global de la provincia de Buenos Aires".

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Nardini, por su parte, destacó los avances de los municipios ya que consideró que "coincide con muchas cosas que venimos haciendo en Malvinas, y es un espacio de convocatoria muy importante para los jóvenes."

Detrás de la agenda hay un mensaje político: los encuentros buscan ir más allá de los colores partidarios y construir consensos en torno a un programa de gestión que ponga a los municipios en el centro de los debates y armados a partir de sus experiencias de gestión.