No la ven: la pobreza subió al 32,3% en el primer semestre de 2026 y Caputo tuvo que compararse con 2024

Lejos parece haber quedado el discurso del presidente Javier Milei en relación a los supuestos 14 millones de argentinos y argentinas que dejaron la pobreza a partir de sus políticas libertarias. Es que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la pobreza se colocó en 32,3% y creció 4,1 puntos porcentuales en el primer semestre de 2026, en relación al último de 2025. Las palabras al respecto del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

Este nuevo indicador, que en lo abstracto de las cifras procentuales quizás no se dimensiona de manera correcta, significa que 1.200.000 personas se incorporaron a los 15,56 millones de pobres en este lapso. Además, el mismo estudio en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), reveló que la indigencia creció en 1,2 puntos y quedó en 7,5%, lo que significa que 2.200.000 habitantes del país viven en esta realidad de pauperización.

El INDEC registró una pobreza del 32,3% y una indigencia del 7,5% en el primer semestre de 2026.

Justamente, la diferencia entre la pobreza y la indigencia reside en la capacidad que tiene cada sector para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT). Es decir que mientras que la primera mide los requerimientos mínimos para la supervivencia, la segunda también incluye otros bienes y servicios que son considerados esenciales, pero que exceden la alimentación.

Lo más paradójico del indicador quizás llegó de la mando de Caputo, quien dejó un tuit como para tener un enfoque positivo de una noticia indudablemente negativa. "Si bien las tasas de pobreza y de indigencia se incrementaron 4,1 p.p. y 1,2 p.p. en relación al semestre previo, ambas registraron una fuerte baja en relación al primer semestre de 2024", consideró el ministro.

El tuit de Luis Caputo para que el crecimiento de la pobreza no parezca tan duro.

La referencia es que, aún con este fuerte crecimiento de la pobreza y la indigencia, los números no llegaron al peor periodo de Milei como presidente, que se dio en su primer año de gestión. Ese primer semestre de 2024 registró un pobreza de 52,9% y una indigencia de 18,1%, que fue justificada con la herencia que recibía de Alberto Fernández, sin importar el salto inflacionario que impulsó ni bien llegó al gobierno.

Al igual que muchos otros males que se presentan en la Argentina actual, los jóvenes y las infancias son quienes más lo sufren. Según el INDEC, en este primer semestre la pobreza alcanzó al 44,5% de los chicos y adolescentes de hasta 14 años y llegó al 36,9% con las personas entre 15 y 29 años. La región más afectada fue el Noroeste, con el 41,5% de su población bajo la línea de la pobreza y detrás quedaron Cuyo con el 36,7% y Gran Buenos Aires con el 32,1%.