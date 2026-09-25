Una mujer de 71 años fue denunciada por maltratar a su hijo con síndrome de Down

Una mujer de 71 años fue denunciada por maltratar a su hijo de 31 años con síndrome de Down. El hecho ocurrió en la ciudad de Fontana, en el sudeste de la provincia de Chaco, donde vecinos y familiares de la víctima reportaron a medios locales que el hombre sufría violencia física y psicológica de parte de su madre.

Las agresiones fueron captadas por una cámara de seguridad ubicada dentro del hogar, ubicado en Santa Fe al 3900, en el barrio 124 de Viviendas de Fontana. Las grabaciones registraron diversos momentos en los que la mujer agredía a la víctima.

En uno de los videos, la agresora, identificada como Dora Isabel Rettore, ingresó al ambiente en una silla de ruedas, conducida por otra mujer, y con un bastón en sus manos. En una silla, a su lado, estaba sentada la víctima, identificada como Gonzalo, con un cartón de leche en sus manos.

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Rettore no dudó un segundo y levantó el bastón y le pegó con fuerza repetidas veces, mientras Gonzalo intentaba frenarla. "Dejá, dejá, te digo, dejá la leche", le repetía a su hijo. Gonzalo, afectado por los golpes, dejó el cartón en la mesa y se tomó la cara con sus manos para protegerse.

"No toques. No abras más la heladera", expresó Rettore, mientras continuaba con golpes obre los hombros de su hijo. Luego le gritó "Basta" con mucha potencia y la víctima se tapó los oídos rápidamente.

En otra grabación, la mujer le daba de comer a su hijo con una cuchara repetidas veces hasta que, en una ocasión, la víctima alejó su cara en señal de rechazo a la comida. Fue entonces que la mujer le pegó más de una vez en la cabeza con sus manos.

Ante la resistencia del hombre, Rettore lo tomó de la nuca y luego le tiró de una de sus orejas, mientras la víctima profería ruidos de dolor. Otra vez volvió a tomarse la cabeza con desesperación. A su alrededor, dos mujeres observaban en silencio, sin intervenir en la escena de violencia.

La denuncia fue realizada a través de un llamado anónimo que llegó cerca de las 15 del pasado miércoles a la División Violencia Familiar y Género Metropolitana, reportó el medio local Diario Norte. Los efectivos entrevistaron a vecinos y familiares que confirmaron la situación de violencia física y psicológica.

En paralelo, los agentes informaron que la hermana de la víctima está luchando por tener su custodia ante el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Iprodich) desde enero.

Tras la denuncia policial, los familiares del hombre presentaron fotos y videos que probaban los episodios de violencia en el hogar. La causa se encuentra judicializada.



























