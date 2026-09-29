Alarma en Puerto Madryn: una misteriosa bacteria detrás de la muerte récord de ballenatos

Las imágenes dan escalofríos: cuerpos de ballenatos muertos que aparecen uno tras otro en las playas de Puerto Madryn y Península Valdés. La mortandad de crías de ballena franca austral de este año podría romper todos los récords y encendió las alarmas en Chubut y en toda la comunidad científica. Los primeros análisis apuntan a una bacteria, la Erysipelothrix, aunque todavía se investiga qué desató el brote.

La preocupación creció con la viralización de las fotos en redes sociales. Por eso, se enviaron muestras al Instituto Malbrán y a otros laboratorios para confirmar el diagnóstico.

Aparecieron ballenatos muertos en Puerto Madryn y Península Valdés

La Erysipelothrix es una bacteria presente en ambientes marinos. El Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) confirmó que es una de las hipótesis en estudio y recordó que ya en 2016 se la había detectado en lesiones de ballenatos atacados por gaviotas, aunque en ese momento no se pudo establecer una relación directa con las muertes.

Según explicó el ambientalista madrynense Víctor Fratto, especialista en Manejo de Fauna Silvestre, la hipótesis de diagnóstico "indicaría que se trata de una bacteria que produce una enfermedad que es la erisipela". Esa enfermedad genera una infección en la piel que también puede indicar una infección interna, "generar septicemia y después la muerte del animal".

Aparecieron ballenatos muertos en Puerto Madryn y Península Valdés

Fratto puso el fenómeno en contexto en diálogo con el medio local InfoalToke: "Mortandad de ballenas hay todos los años porque en cualquier lugar donde tenés una gran concentración de fauna van a aparecer animales que están muertos. Lo que ha ocurrido este año es que han muerto un poco más de ballenas de lo habitual ".

El registro más alto hasta ahora es de 2012, cuando se contaron 113 ballenatos muertos, la mayor cifra documentada para la especie en el mundo. Los datos preliminares de 2026 indican que esta vez la escala podría ser todavía mayor.

Aparecieron ballenatos muertos en Puerto Madryn y Península Valdés

El especialista contó que desde hace más de 20 años funciona un programa de monitoreo sanitario de la ballena franca austral. "Este año, dada la presión que había y la inquietud de la gente por saber qué era lo que estaba pasando, se mandaron ya muestras a analizar", indicó.

"Algunas de las muestras se enviaron al Malbrán, otras a un instituto en Tandil, y calculamos que hacia finales de octubre se podría llegar a tener algún resultado", anticipó Fratto. Aun así, aclaró que los análisis preliminares "ya están dando la presencia de esta bacteria" y que hubo casos de la misma enfermedad y muertes de ballenas "en Australia, Nueva Zelanda, Países Bajos, California, Inglaterra, varios lugares".

¿Hay riesgo para las personas y las mascotas?

Los especialistas aseguran que las muertes no tienen relación con actividades humanas y que la bacteria no afecta a la población ni al turismo. Sobre el riesgo de contagio, Fratto explicó que "no hay prácticamente registros" de transmisión "con cetáceos, pero sí con cerdos", y siempre en casos de contacto permanente: "Tenés que estar trabajando con esos animales". En cuanto a los perros, que suelen acercarse a los ballenatos muertos, dijo que "son muy raros los registros en perros".

Pero insistió en la prevención: "Igualmente hay que tratar de no tener contacto. No está bueno tener contacto", con los cuerpos de las ballenas. "Lo que decimos siempre: no acercarse, mantener distancia y avisar a las autoridades".