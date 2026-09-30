Rosario tendrá un feriado tras la despedida de Lionel Messi: qué pasará el 7 de octubre y quiénes no trabajan

Rosario se prepara para bajar la persiana en buena parte de la ciudad. El próximo 7 de octubre, la cuna de Lionel Messi tendrá una jornada atípica por la celebración del Día de la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad, que provocará un virtual feriado con cambios en escuelas, bancos, transporte y dependencias públicas.

Aunque no se trata de un feriado nacional, la fecha tiene una larga historia detrás y está contemplada por distintas normativas que establecen el asueto administrativo en Rosario . La medida alcanza principalmente al sector público, mientras que para la actividad privada tiene carácter optativo.

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina

El origen de la jornada inactiva se remonta a la Ley Provincial N° 2.882 de 1940, que declaró al 7 de octubre como día no laborable para el municipio. Décadas después, el Decreto 1435 de 1979 estableció de manera permanente jornadas no laborables para las localidades santafesinas durante las celebraciones de sus santos patronos.

A nivel local, la Ordenanza 2378 ratificó el asueto administrativo por el Día de la Virgen del Rosario y determinó que la adhesión será optativa para la industria, los bancos y el comercio.

La Ordenanza 2378 ratificó el asueto administrativo por el Día de la Virgen del Rosario

Pese al asueto, quienes quieran realizar compras no deberían encontrarse con grandes modificaciones. Los comercios del centro y los grandes supermercados abrirán sus puertas con normalidad, debido a que la adhesión del sector privado es optativa. La situación será diferente en los bancos, que no tendrán atención presencial al público. De todos modos, continuarán disponibles los cajeros automáticos y las operaciones mediante aplicaciones y plataformas de homebanking .

El transporte urbano de pasajeros también tendrá modificaciones y circulará con el cronograma correspondiente a los días sábado. En cambio, otros servicios mantendrán su funcionamiento habitual. Los taxis, el estacionamiento medido, la recolección de residuos y el sistema de bicicletas públicas Mi bici-tu bici operarán sin cambios durante toda la jornada.

El 7 de octubre será feriado en Rosario

El asueto también tendrá impacto en el sistema público de salud. Durante el 7 de octubre permanecerán funcionando únicamente las guardias hospitalarias, tanto en los hospitales municipales como en el Policlínico San Martín y las maternidades. También continuará activo el Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) para responder ante urgencias.

En contrapartida, los centros de salud barriales y las dependencias municipales permanecerán cerrados durante toda la jornada y retomarán su actividad habitual una vez finalizado el asueto. De esta manera, Rosario atravesará una jornada completamente atípica que tendrá, además, una coincidencia especial: el asueto por el Día de la Virgen del Rosario llegará apenas un día después de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el Monumental, prevista para el 6 de octubre.