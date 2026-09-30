Al glisfosato: el increíble escándalo de la Fiesta del Chorizo a la Pomarola

Chorizo, pomarola... y un toquecito de agroquímicos. Lo que tenía que ser una fiesta popular terminó en uno de los escándalos más bizarros del año. En la primera edición de la Fiesta del Chorizo a la Pomarola, en La Colina, partido bonaerense de General La Madrid, los vecinos descubrieron que los chorizos se manipulaban con baldes de glifosato. Las imágenes explotaron en las redes y el municipio tuvo que salir a dar explicaciones.

La fiesta se hizo el sábado 26 de septiembre en la plaza José Hernández, en el marco de los festejos por el 115° aniversario de La Colina. El menú prometía: alrededor de 1.000 chorizos a la pomarola para toda la comunidad, cocinados en un paellero de tres metros.

Fiesta del Chorizo a la Pomarola

Pero los videos que grabaron los propios asistentes mostraron algo que nadie esperaba. Uno de los cocineros volcaba los chorizos en el paellero desde un balde blanco, mientras otro revolvía con una pala de madera. Y los usuarios más detallistas hicieron zoom: en el recipiente se leía la inscripción "GILF", en referencia directa al herbicida glifosato.

Como si fuera poco, también circularon fotos de la mesa de trabajo con un bidón plástico recortado que tenía la etiqueta del agroquímico a la vista. Según Noticias Argentinas, los vecinos también fotografiaron recipientes azules de agroquímicos en la zona de cocina.

[AHORA] En General La Madrid, la primera "Fiesta del Chorizo a la Pomarola" se vio opacada: descubrieron que se usaron baldes que habían contenido glifosato como recipientes para cocinar, y el municipio asumió que el producto se había comercializado hace "por lo menos, 20 años". https://t.co/bO0ucFLir1 pic.twitter.com/qAeUHsLvJS — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 29, 2026

El escándalo no es solo bizarro, también es grave. La normativa nacional y la provincial prohíben usar envases de fitosanitarios para alimentos, porque el plástico retiene trazas tóxicas para siempre, incluso después de lavarlo varias veces. En otras palabras: un balde de agroquímico nunca vuelve a ser un balde de cocina y, según informó después el propio municipio, los recipientes habían contenido un producto fitosanitario que se comercializaba hace al menos 20 años.

El comunicado oficial: "Asumimos la responsabilidad absoluta"

Con los videos circulando por redes y grupos de WhatsApp, la Municipalidad de General La Madrid, que conduce el intendente radical Martín Randazzo, emitió un comunicado oficial.

"Desde el Municipio de General La Madrid nos dirigimos a la comunidad para informar sobre la situación detectada tras la finalización de los festejos del aniversario de La Colina, relacionada con el traslado de parte de los insumos comestibles utilizados durante el evento", arrancó el texto.

Intendente radical Martín Randazzo

Y confirmó lo que todos habían visto: "Se constató que recipientes que pertenecieron a un producto fitosanitario comercializado hace al menos 20 años fueron utilizados de manera inadecuada para el traslado de alimentos".

El municipio se hizo cargo sin vueltas: "Como gestión de gobierno, asumimos la responsabilidad absoluta que nos compete en la supervisión y control de la organización de este acontecimiento. Frente a este hecho, nos encontramos realizando las averiguaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y brindar información certera a la comunidad".

El cierre fue con pedido de disculpas incluido: "Lamentamos profundamente lo ocurrido, pedimos sinceras disculpas a los vecinos y reafirmamos nuestro compromiso de extremar los controles en la manipulación de alimentos en futuros eventos, adoptando las medidas pertinentes para evitar que un hecho de estas características vuelva a repetirse".

La Fiesta del Chorizo a la Pomarola nació para celebrar el aniversario del pueblo y terminó en boca de todo el país, aunque no por su receta. Queda por ver si habrá una segunda edición. Si la hay, los vecinos ya tienen un pedido: que los chorizos lleguen en ollas... y no en baldes de glifosato.