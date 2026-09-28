Rosario no para: despuués de los juegos la Ciudad se suma a una agenda plagada de eventos

La ciudad presentó este lunes en Buenos Aires, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), todo lo que viene después de los Juegos Suramericanos: grandes recitales, festivales, teatro, propuestas culturales y deportivas. Entre los grandes nombres que llegarán a Rosario se destacan Ronnie Wood, histórico guitarrista de The Rolling Stones; María Becerra, Tan Biónica, David Bisbal, Camilo, Diego Torres, Airbag y Die Toten Hosen, entre muchos otros. El lanzamiento contó además con un show en vivo del rosarino Coti Sorokin.

Con los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegando a su fin, Rosario ya tiene preparada una nueva agenda de grandes eventos. La ciudad desembarcó en la Feria Internacional de Turismo para mostrar que la actividad no se detiene y que, después de los Juegos, llega una primavera cargada de propuestas.

La presentación se realizó a las 19.30 en La Fábrica, Fitz Roy 1245, Buenos Aires, donde se lanzó la temporada "Una primavera que te hace brillar", con un show en vivo de Coti Sorokin.

Entre las figuras internacionales que llegarán a Rosario se destaca Ronnie Wood, histórico guitarrista de The Rolling Stones, que se presentará el 8 de noviembre en el Metropolitano. También llegará David Bisbal, el 18 de octubre, mientras que la programación suma a artistas internacionales como Camilo, Die Toten Hosen, Bebe y Alex Ubago.

La agenda musical nacional tendrá también nombres de enorme convocatoria. María Becerra llegará al Autódromo Municipal el 12 de diciembre, mientras que Tan Biónica se presentará el 5 de diciembre en el estadio de Newell's. La banda ya protagonizó un momento especial en Rosario cuando realizó un show espontáneo en la explanada del Cultural Fontanarrosa, donde interpretó algunos temas y anunció su regreso a la ciudad.

También forman parte de la programación Airbag, Ciro y los Persas, Diego Torres, Abel Pintos, Coti, Valeria Lynch y Serú Girán por Lebón y Aznar, entre otros artistas.

La ciudad también tendrá una intensa agenda teatral. Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan con Escenas de la vida conyugal, con funciones previstas del 15 al 18 y del 21 al 25 de octubre en el Teatro Astengo. La programación teatral también incluye a Midachi, Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández, junto con otros espectáculos y propuestas que extenderán la actividad cultural durante toda la primavera.

En materia deportiva, el gran protagonista será el Turismo Carretera, que regresará al Autódromo Municipal el 24 y 25 de octubre, en una nueva fecha que volverá a convocar a miles de visitantes a la ciudad.

Otro de los grandes eventos de la primavera será el Festival Bandera, que tendrá su nueva edición el 24 de octubre, con más de 30 bandas y artistas y una programación que volverá a reunir a miles de personas en torno a la música.

La Feria Internacional del Libro de Rosario se desarrollará del 8 al 18 de octubre, mientras que la Semana del Arte y la Noche de los Museos Abiertos sumarán nuevas propuestas culturales entre fines de octubre y comienzos de noviembre.

Y del 6 al 15 de noviembre llegará una de las celebraciones más tradicionales y convocantes de la ciudad: el Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades, con gastronomía, música y expresiones culturales de más de 50 colectividades.

Rosario termina los Juegos, pero no baja el ritmo. Después de los Suramericanos, la ciudad cambia de escenario pero mantiene la agenda encendida: grandes artistas, deporte, cultura, festivales y eventos que vuelven a poner a Rosario en el centro de la escena y como destino turístico durante toda la primavera.