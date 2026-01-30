Desde febrero cambian el DNI y el pasaporte: qué modificaciones se implementan y cómo impactan en los documentos

La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) informó que a partir del 1° de febrero de 2026 comenzarán a regir una serie de cambios en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y en el pasaporte argentino. Las modificaciones fueron establecidas a través de las Disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas en el Boletín Oficial, y forman parte de un proceso integral de modernización del sistema documental.

El Registro Nacional de las Personas oficializó un nuevo DNI electrónico y actualizaciones en el pasaporte argentino

Según explicó el organismo, que depende de la Secretaría de Interior del Ministerio del Interior, el objetivo central de las medidas es reforzar la seguridad de los documentos, evitar fraudes, agilizar la verificación de identidad y adecuar el diseño y la tecnología a la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de Naciones Unidas, en particular a la norma 9303/2015/2021.

En el caso del DNI, se aprobó la implementación de un nuevo documento electrónico confeccionado en policarbonato multicapas, con grabados láser, impresión a chorro de tinta y un chip sin contacto. El formato será el mismo tanto para ciudadanos argentinos como para extranjeros, sin distinción entre mayores y menores de edad. Una de las principales novedades es que los menores de 14 años recibirán un DNI con las mismas características que el de los adultos.

En tanto, para los niños menores de 5 años, la firma que figurará en el documento será la del padre, madre, tutor o representante legal, mientras que a partir de los 5 años se incorporará la firma del menor. Para recién nacidos que no puedan ser trasladados por razones de salud debidamente certificadas, se emitirá un DNI provisorio "0 Año", válido únicamente dentro del territorio nacional y con datos biográficos y filiatorios.

El nuevo DNI incorpora además medidas de seguridad de Nivel 1, que pueden identificarse a simple vista. En el anverso se destacan elementos como la escarapela argentina como marco del retrato, tres estrellas argentinas, el símbolo internacional de documento electrónico de viaje, la bandera nacional, el Sol de Mayo, glaciares, el cordón cordillerano y el mapa bicontinental.

También se suman tecnologías como hologramas transparentes, impresión irisada, grabado láser de datos personales, imágenes fantasma y ventanas transparentes. En el reverso, el diseño incluye el Monumento Histórico Nacional a la Bandera, la bandera argentina, las Islas Malvinas, la ballena franca austral y la flor nacional, el ceibo. Además, se incorporan códigos QR, zonas de lectura mecánica y otros elementos destinados a facilitar la verificación automática y visual del documento.

Las autoridades confirmaron que se mantendrá la leyenda identificatoria para los excombatientes de la Guerra de Malvinas, que continuará consignando la condición de "Ex combatiente, Héroe o Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas". En paralelo, el RENAPER dispuso cambios en el pasaporte argentino, aunque aclaró que todos los documentos emitidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la normativa seguirán siendo plenamente válidos hasta su fecha de vencimiento. Durante el período de transición, se continuará utilizando el stock de insumos disponibles para evitar el desperdicio de materiales.

El nuevo pasaporte tendrá 34 páginas y contará con una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser. La cubierta será de color azul oscuro, con leyendas y símbolos impresos mediante el sistema de hot stamping en color oro. En la tapa se mantendrán las inscripciones "MERCOSUR", "REPÚBLICA ARGENTINA" y "PASAPORTE", junto al escudo nacional y el símbolo internacional de pasaporte electrónico. En la contratapa se incluirá el mapa de América del Sur, con una demarcación especial del territorio argentino, que abarca las Islas Malvinas, las islas del Atlántico Sur y el Sector Antártico Argentino.

Las páginas interiores incorporan guilloches de seguridad, imágenes geométricas, rosetas y perforado láser con el número de pasaporte. La zona de lectura mecánica permitirá la lectura automática de los datos en cualquier parte del mundo, de acuerdo con los estándares internacionales. En cuanto a la vigencia, los pasaportes ordinarios para ciudadanos argentinos tendrán una duración de diez años para mayores de edad y de cinco años para menores.

En casos de menores de edad o personas con capacidad restringida, la vigencia podrá ser limitada a pedido fundado de quienes ejerzan la responsabilidad parental, tutela o curatela. Los pasaportes excepcionales para extranjeros mantendrán una vigencia de dos años. Desde el organismo destacaron que estas modificaciones buscan fortalecer la protección de los datos personales, aumentar la confiabilidad de los documentos y posicionar a la Argentina en línea con las prácticas internacionales en materia de identificación y documentación segura.