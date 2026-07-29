La Joaqui confirmó por qué se separó de Luck Ra con una sentida carta: el pedido final

La noticia que nadie quería recibir, pero que todos sospechaban, finalmente se hizo oficial. En un miércoles gris para la música tropical argentina, el romance que hacía creer en el amor a toda una generación llegó a su final más amargo. Tras casi dos años de complicidad, besos en el escenario y una familia ensamblada que parecía blindada, La Joaqui y Luck Ra ya no están juntos.

La confirmación, que llegó hace apenas unos minutos a través de un desgarrador comunicado, le pone sello legal a una ruptura que ya llevaba un mes y medio de agonía silenciosa y, aunque el posteo oficial se publicó hoy, la procesión iba por dentro desde hace semanas.

La Joaqui y Luck Ra

Los rumores de crisis profunda ya habían copado los programas de espectáculos, señalando que la parejita perfecta estaba en un punto de no retorno. Según trascendió, la decisión de cortar el lazo nació del cordobés: Luck Ra buscaba un cambio de aire y de rumbo para su vida personal , mientras que La Joaqui, profundamente enamorada, intentó hasta el último segundo salvar lo que quedaba de la pareja. Ella esperó a sentirse "un poco más fuerte" para enfrentar los micrófonos, pero el dolor país ya es inevitable.

En un extenso y sensible mensaje publicado en sus redes sociales, la reina del RKT decidió romper el silencio para evitar que las especulaciones dañen los buenos recuerdos. Aquí, sus palabras textuales, sin filtros ni cambios: "Queremos comunicar antes de que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués; que nuestra relación llegó a su fin", expresó en un fondo negro con letras blancas.

La triste carta de La Joaqui

Sobre cómo terminó la relación, aclaró: "Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobre todo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares. Facu siempre amó a mis hijas y ellas a él. Tiene que ver más bien deseos de un futuro y etapas distintas", dijo desmintiendo completamente las versiones maliciosas que recorrían los programas de chimentos.

"Por todo lo compartido durante este tiempo nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa", expresó Joaquina y siguió: "Agradecemos profundamente el apoyo y el cariño que siempre nos brindaron. Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras cada uno continúa con sus proyectos personales y profesionales".

La Joaqui