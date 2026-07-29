Ana Rosenfeld cruzó a Icardi tras el explosivo descargo contra la Justicia: "Mi trabajo es..."

Entre posteos, reclamos y presentaciones ante la Justicia, el WandaGate sumó un nuevo capítulo que parece no tener un final cercano. Wanda Nara continúa varada en Italia junto a sus hijas Francesca e Isabella luego del robo de sus documentos y, por el momento, no puede regresar con ellas a Buenos Aires hasta que Mauro Icardi firme las autorizaciones correspondientes.

Las nenas nacieron en Italia y, por ende, cuentan con documentación italiana. Ese es uno de los argumentos que sostiene Icardi para negarse a firmar los papeles necesarios que les permitirían regresar a la Argentina junto a su mamá.

Wanda Nara varada en Italia con sus hijas

Cabe recordar que las menores habían viajado de vacaciones con Wanda, con la correspondiente autorización de su padre. Se trataba de un viaje que tenía fecha de regreso al país, ya que las menores debían retomar sus clases en Buenos Aires.

En las últimas horas, el conflicto tuvo una nueva resolución judicial: el juez intimó al ex futbolista a cumplir, en un plazo de 24 horas, con la firma digital necesaria para avanzar con la documentación de sus hijas y dispuso una restricción para salir del país en caso de incumplimiento. Mientras tanto, Francesca e Isabella continúan varadas en Italia, país en el que no viven desde hace siete años.

El juez le prohibió a Icardi salir del país

En este contexto, Ana Rosenfeld habló con el programa de Sergio Lapegüe y reveló una situación que habría ocurrido durante la estadía de las menores en Europa: "En un momento le contaron al papá que se habían ido a la playa y el padre les gritó '¿Cómo te fuiste a la playa? Vos no te podes mover de la casa'".

Según explicó la abogada, Icardi habría confundido el hecho de que sus hijas estén imposibilitadas de regresar a la Argentina con una supuesta prohibición para trasladarse dentro de Italia: "Si estoy en la Argentina y tengo domicilio en el Chateu como es el caso de las chicas y se van el fin de semana a Tigre, ¿Cómo no se van a poder mover?", ejemplificó Rosenfeld sobre el enojo del futbolista.

"No están prisioneras. Son rehenes de una documentación que lo único que hace falta firmar es un link para que se le mande eventualmente a la licenciada Mattera si él no quiere tener contacto con Wanda", explicó la abogada de Nara.

Rosenfeld también se refirió a la falta de diálogo entre las partes en medio del conflicto: "Ni siquiera pudo hablar con ella de manera razonable", aseguró y agregó: "Él pretende que las abogadas hablen. Las abogadas estamos para cumplir las instrucciones que nos dan los clientes, pero lo primero que tiene que hacer un papá en una circunstancia como esta es llamar a la mamá y decirle 'las nenas están bien'".

El descargo de Mauro Icardi

En medio de esta nueva polémica, BigBang habló con Ana Rosenfeld y le consultó por el reciente posteo en el que el futbolista manifestó su malestar luego de que el juez lo intimara a firmar la documentación necesaria para que sus hijas puedan regresar a Buenos Aires y dispusiera una restricción para salir del país en caso de que no cumpla con la medida.

Ana Rosenfeld dijo estar al tanto del posteo de Icardi

En su descargo, el delantero puso en duda los mecanismos de la Justicia argentina. Sin embargo, Rosenfeld aseguró que no interpretó sus palabras como un cuestionamiento hacia su desempeño profesional. "Leí lo que puso", comenzó, dejando en claro que estaba al tanto de la reciente historia publicada por el futbolista. Luego se defendió, cortita y al pie: " Mi trabajo es transparente y legal ".

Así, el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi vuelve a trasladarse de las redes sociales a los tribunales, mientras Francesca e Isabella continúan en el centro de una disputa que ahora tiene un plazo judicial concreto. Las próximas horas serán claves para saber si el deportista cumple con la firma requerida y si finalmente se destraba la documentación que permitiría el regreso de sus hijas a la Argentina.