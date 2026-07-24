La campaña de los argentinos que llenó Google Maps de reseñas tras el Mundial: "Las Malvinas son argentinas"

La semifinal entre la Selección Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026 fue mucho más que un partido de fútbol. Como ocurre cada vez que ambos países se enfrentan, el encuentro volvió a despertar el recuerdo de la Guerra de Malvinas y reavivó un debate que trasciende lo deportivo.

Incluso, en medio de la euforia por la clasificación a la final, los jugadores argentinos exhibieron una bandera en apoyo a las Islas Malvinas, un gesto que según distintos rumores habría generado malestar en la FIFA.

En paralelo, miles de argentinos trasladaron esa disputa simbólica a internet. En los últimos días, tras el triunfo sobre Inglaterra, comenzó una masiva campaña en Google Maps para inundar de reseñas los comercios, hoteles y restaurantes ubicados en las Islas Malvinas con mensajes reivindicando la soberanía argentina.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de capturas de pantalla que mostraban al archipiélago identificado como "Islas Malvinas" en la aplicación de geolocalización. Muchos usuarios interpretaron que se trataba de un cambio reciente provocado por la repercusión internacional del partido y la movilización virtual. Sin embargo, la explicación es mucho más sencilla.

Las redes sociales se llenaron de capturas de pantalla que mostraban al archipiélago identificado como "Islas Malvinas" en Google Maps

Google Maps adapta la denominación del territorio según el país desde donde se realiza la búsqueda. En Argentina, el archipiélago aparece como "Islas Malvinas", mientras que en el Reino Unido y en otros países figura como "Falkland Islands" , de acuerdo con la política de nombres geográficos que aplica la plataforma en territorios en disputa.

Lo que sí cambió fue la actividad de los usuarios. Como respuesta a la campaña "anti-Argentina" que se viralizó en redes sociales durante el Mundial, miles de personas dejaron reseñas de pocas estrellas en distintos negocios ubicados en las islas acompañadas por mensajes patrióticos: "Las Malvinas son argentinas" fue, por amplio margen, la frase que más se repitió. Muchos también sumaron imágenes de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo o fotos de la Selección Argentina.

🔴 Decenas de usuarios argentinos están dejando reseñas en comercios de las Islas Malvinas tras los ataques de la prensa mundial a Messi, la Selección y Argentina



📍 Las imágenes incluyen la bandera "Las Malvinas son argentinas" desplegada en el torneo y fotos de los jugadores. pic.twitter.com/0Z4lPmwNAK — Filo.news (@filonewsOK) July 23, 2026

Entre los comentarios que más se viralizaron aparecieron publicaciones como: "Vinimos a ver el partido de los granaderos de nuestra selección el 15 de julio. La picada muy buena y al final festejamos una vez más el triunfo sobre los piratas...". Otros escribieron: "Muy lindo lugar argentino" o "Un lugar muy tranquilo, pronto sonará la cumbia, el cuarteto y el folklore".

Mientras la discusión crece en redes sociales, el tema también volvió a instalarse en el Reino Unido. El diario The Guardian publicó una columna de opinión en la que planteó que Londres debería replantear el futuro del archipiélago y abrir el debate sobre su situación geopolítica.

Algunos de los mensajes que dejaron los argentinos en comercios de las Islas Malvinas

El autor del artículo, Simon Jenkins, sostuvo que las islas "no pueden ser británicas para siempre" y cuestionó el elevado costo que representa mantener una presencia militar permanente en la zona, estimado en alrededor de 60 millones de libras esterlinas al año.

De esta manera, un partido de fútbol en el Mundial 2026 terminó reabriendo una discusión histórica que lleva más de cuatro décadas. Mientras las redes sociales se convirtieron en un nuevo escenario de la disputa simbólica entre argentinos y británicos, el debate sobre las Islas Malvinas volvió a trascender el deporte para instalarse, una vez más, en la agenda internacional.