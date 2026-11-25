Este miércoles 25 de noviembre se cumple el sexto aniversario de la partida física de Diego Armando Maradona, fallecido en 2020 a los 60 años. En esta fecha cargada de sensibilidad para el deporte mundial, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) encabezó los tributos oficiales con una publicación conmovedora en sus plataformas digitales, reafirmando que la figura del astro permanece intacta en el sentimiento popular.

En la previa de la jornada conmemorativa, la casa madre del fútbol nacional difundió un escrito titulado "Maradona, una huella que el tiempo no borra". Allí, la dirigencia subrayó que la dimensión del capitán campeón en México 1986 desborda los límites del campo de juego y se instala directamente en la fibra cultural de la Argentina.

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El texto institucional hace especial hincapié en el puente generacional que genera su figura: mientras millones atesoran el recuerdo vivo de haberlo visto desplegar su magia en vivo, los más jóvenes mantienen encendida la llama mediante relatos familiares y material de archivo. Según expresó la entidad, sus gambetas y epopeyas deportivas conforman un patrimonio que se transmite de padres a hijos sin perder fuerza.

"Maradona, una huella que el tiempo no borra. A seis años de su partida, Diego Armando Maradona permanece en la historia del fútbol argentino como una figura irrepetible, cuyo legado trasciende generaciones y continúa presente en cada rincón del deporte", expresó la entidad en el comienzo de su publicación.

Otro de los puntos centrales del homenaje gira en torno al valor místico de la camiseta número 10 y la gesta histórica en el Estadio Azteca. La AFA vinculó directamente aquella mística maradoniana con la reciente conquista de la tercera estrella en la Copa del Mundo de Qatar 2022, recordando cómo el espíritu del Diez funcionó como un motor anímico tanto para los futbolistas dentro de la cancha como para los hinchas en las tribunas durante todo el certamen.

Para cerrar la serie de tributos, la entidad presidida por Claudio Tapia acompañó el mensaje escrito con una pieza audiovisual titulada "Seis años. Seguís entre nosotros". El material recopila pasajes inolvidables de su carrera futbolística intercalados con postales del multitudinario adiós que le brindó el pueblo argentino hace seis años.

Con una reflexión final que define a Maradona no solo como un deportista extraordinario sino como un rasgo inseparable de la identidad nacional, el fútbol argentino vuelve a rendirle culto a su máximo referente en un 25 de noviembre donde las camisetas, los murales y los cánticos demuestran que su presencia sigue intacta.















