Tiene 54 años, es empleada doméstica y sigue detenida en Ezeiza: "La tratan de terrorista y es mentira"

Ramona Tolaba tiene 54 años, trabaja limpiando edificios y casas particulares, y es una de las 16 personas que quedaron y siguen detenidas tras la feroz represión que se vivió el pasado miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación mientras se trataba la Ley Bases. Desde el sábado, la mujer se encuentra alojada en el penal de Ezeiza y su hija afirma que la tratan como a una "terrorista" cuando ella es "incapaz de tirar proyectiles". "Mi mamá ahora se encuentra en el penal de Ezeiza desde el sábado. Pude verla antes de ayer. Está bajoneada, pero tiene sus momentos. Está tranquila y asustada también a la vez", contó Paola Costas, hija de Ramona.

Paola Costas, hija de Ramona Tolaba

La joven fue una de las oradoras del encuentro que realizaron familiares, amigos y organizaciones sociales, estudiantiles, de Derechos Humanos y políticas en la sede del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), ubicada en la calle Las Piedras 730, en reclamo de la "libertad inmediata". Allí, un nutrido número de personas cantó por la "libertad" de los manifestantes, convocó a una marcha para este martes a las 16:30 en Plaza de Mayo y se pidió por un paro general. "A mi mamá la acusan de sedición, de que se resistió a la detención, que ella lanzó proyectiles. ¡Y eso es mentira!. Y tampoco hay pruebas", sostuvo la joven en diálogo con El Destape Radio.

Y siguió: "Y tampoco las muestran. Así que exigimos que las muestren porque solo está la palabra de los policías incriminando a mi mamá y a los otros detenidos. Ella estaba sobre Avenida de Mayo. Ya estaba desconcentrando todo y ella ya se iba. En un momento, ella estaba hablando con un jubilado y empieza la balacera con balas de goma. Todos corrieron. Estaba sobre Avenida de Mayo y se metió a Santiago del Estero. Se escondió detrás de un auto. Se escondió ahí porque no quería ser lastimada y fue lo único que pudo hacer, y cuando pasa la policía motorizada, la agarra y la detiene. Mi mamá nunca puso resistencia".

Según explicó a Ramona "no le gustaba lo de las privatizaciones" de la Ley Bases, y por eso fue a manifestarse. "Mi mamá no es capaz de hacer desmanes. Todo lo que se dice (el fiscal Carlos Stornelli) es mentira. Tampoco hay pruebas. Todo es injusto. Ella es empleada doméstica y como no le gustaba la Ley de Bases, estaba en contra de las privatizaciones y por lo de los jubilados, fue a manifestarse. Siempre se preocupa por el otro. Por eso, cuando estaba en la marcha, siempre agarraba su bandera argentina y se iba. Todo esto es una locura. Ella en el momento de la detención tenía la bandera sobre la espalda", remarcó Paola, visiblemente angustiada.

En ese sentido, la hija de Ramona le hizo un pedido al jubilado que habló con su mamá el día de la marcha: "Si se pudiera comunicar con nosotros, por favor. Porque sería un testigo importante para verificar que mi mamá no estaba haciendo nada. Que no hizo nada de lo que se le acusa" y aclaró: "No pudimos hablar con nadie. Solo los abogados están haciéndose cargo. me dicen que tampoco podremos verla hasta el sábado. La puedo llamar al pabellón, pero veces es difícil porque no me atienden. Por suerte, no fue maltratada. Lo que no me gusta es que no me dejan darle los lentes. Ella necesita lentes para leer y me dicen que tiene que pedir una autorización médica".

Finalmente Paola pidió que si alguien tiene videos de las detenciones se los haga llegar para demostrar que su mamá no estaba cometiendo ningún delito. Por otro lado, las imputaciones que formuló el fiscal Carlos Stornelli, no sólo sobre las personas que continúan detenidas, sino también sobre las que ya excarcelaron, son por intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, resistencia a la autoridad y perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos.