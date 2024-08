Tras la polémica con Luciana Salazar: recomendaciones y contraindicaciones de la ingesta de vitaminas en infancias

En la era de la salud y el bienestar, los suplementos nutritivos se convirtieron en un pilar en la vida de muchos adultos. Sin embargo, cada vez más padres consideran su uso en menores, lo que abrió un debate sobre la seguridad y la necesidad de estos productos en una población tan vulnerable.

En los últimos días, Luciana Salazar se colocó en medio del debate al difundir la rutina de pastillas que ingiere su hija Matilda, de seis años. Tras las críticas, la modelo explicó que tanto ella como la menor, llevan una dieta pescetariana, que consiste en una alimentación vegetariana que incluye el consumo de pescado y mariscos. Es por esta razón que consumen algunas vitaminas en reemplazo.

Los suplementos que consume Matilda Salazar

Luli Pop desarrolló que la nena consume tres tipos gomitas: unas para el desarrollo cerebral, otros caramelos con vitaminas A, C, D, E y Zinc, y unas pastillas sabor frambuesa con magnesio. BigBang dialogó con Julieta Morelli, medica pediatra (MN 107450 y Mp 450491) para conocer acerca del consumo de suplemento en menores: "La vitamina C va a ayudar a la absorción del hierro, como tanto hablamos de la prevención de anemia, mediante la no ingesta de alimentos con hierros. Es un antioxidante, o sea protege a las células de los radicales libres que son causantes de enfermedades y ayuda a mantener los tejidos en buen estado. La vitamina D ayuda al cuerpo en la absorción del calcio hacia los huesos. Y después tenemos el Zinc que es necesario para ayudar al sistema inmunitario de las defensas", comenzó explicando.

En los últimos años, se ha observado un aumento en el consumo de suplementos entre niños, niñas y adolescentes. Los padres, preocupados por la dieta y el desarrollo de sus hijos, recurren a vitaminas, minerales y otros suplementos con la esperanza de mejorar la salud. La profesional explicó cuando es recomendable el consumo de los mismos: "Los menores de un año se suplementan con vitamina D porque tienen poca exposición solar. No recomendamos la exposición al sol, así que suplementamos a todos con vitamina D".

Hay grandes riesgos por el consumo excesivo de suplemento

Según Luciana Salazar, Matilda consume los suplementos por su dieta vegetariana, además de asistir a un colegio doble turno y realizar actividades extracurriculares, donde gasta en exceso energía. Sin embargo, para este tipo de alimentación, la doctora Morelli recomienda vitamina B12, que se indica luego de realizar estudios de laboratorio: "Si nos indica que hay deficiencia de vitamina B12 le damos una dosis diaria, pero si tiene esta vitamina normal también la suplementamos a los veganos y vegetarianos con una dosis semanas de forma preventiva, ya que puede disminuir".

BigBang consultó acerca de las alternativas naturales o alimenticias a los suplementos. Los alimentos mencionados por Morelli fueron el huevo, la lenteja, sésamo, espinaca o acelga, así como el perejil y los garbanzos. En caso de llevar adelante una dieta sin carnes es necesario el consumo de verduras del cual puedan obtener el hierro y no sería necesario suplementar . La profesional advirtió que en "la vitamina B12 para los que son veganos o vegetarianos, siempre hay que suplementarlo, en ese no podemos cubrirlo con la alimentación".

El huevo es una alternativa para suplantar las proteínas de la carne

La mayoría de los expertos en pediatría y nutrición coinciden en que una dieta equilibrada debería ser suficiente para cubrir las necesidades nutricionales de la mayoría de los menores. Sin embargo, en casos específicos, como el de los niños con deficiencias nutricionales diagnosticadas, alergias alimentarias severas o condiciones médicas crónicas, los suplementos pueden ser beneficiosos. La pediatra resaltó algunos de los riesgos de una ingesta excesiva de suplementos: " Es sobrecargar a los órganos, por ejemplo, al riñón o al hígado, con mayor riesgo de intoxicarse y de tener efectos adversos por la acumulación de esos suplementos que no lo necesitamos ".

Sin embargo, la pregunta del millón es: ¿Existen evidencias científicas que respalden la eficacia de los suplementos para mejorar la salud de los menores?. La medica afirmó el éxito de estudios científicos en niños vegetarianos "para prevenir muchas patologías por deficiencia de B12". Además, volvió a resaltar la evidencia de recetar vitamina D a menores de un año, para no exponerlos a la luz solar. Por último, Julieta Morelli aconsejó nunca suplementar sin la indicación adecuada de un profesional de la salud, especializado en el tema.