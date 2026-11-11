La fake de la carpa VIP de Kicillof en Luján se desplomó y destapó otra trampa: los carteles truchos con el Papa

Ni catering, ni sillas reservadas, ni lista de famosos: la supuesta carpa VIP de Axel Kicillof en Luján nunca existió. Durante horas, cuentas libertarias en X e Instagram —algunas oficialistas— instalaron que el gobernador bonaerense había preparado un sector exclusivo para la misa del Papa León XIV en la Basílica, e incluso que lo había desarmado a último momento para evitar críticas. No hay registros ni pruebas de ninguna contratación de ese tipo; el operativo provincial en Luján estuvo pensado para recibir a los fieles, no para mimar a invitados especiales.

La maniobra no salió de la nada. Llegó justo después del escándalo real: la carpa VIP con catering de la misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo, donde famosos, funcionarios y empresarios siguieron la celebración a metros del altar mientras miles esperaban bajo el sol. La selección de invitados de aquel evento involucró a la gestión de Jorge Macri y a la Casa Rosada; el intento de empatar con una carpa imaginaria en territorio bonaerense apareció casi en espejo.

La supuesta carpa VIP eran dos telas para cubrirse del sol

Los posteos se viralizaron con fotos y textos sin una sola fuente. Uno sostenía: "Según versiones, Kicillof habría dado marcha atrás con una carpa VIP en Luján, después del escándalo en la Ciudad de Buenos Aires". Otro, con más entusiasmo que ortografía, aseguraba: "Les aviso que Axel Kicillof también preparo una Carpa Vip. Pero la hiza retirar. Y gasto unos cuantos millones más que en CABA" [sic]. Es decir, una carpa que no se armó, que se retiró y que, encima, habría costado más que la verdadera.

El golpe más fuerte a la fake llegó desde las redes. La comunicadora Juana Politizada contó públicamente que le habrían ofrecido dinero para sumarse a la difusión y que dijo que no: "Rechacé el sobre para instalar la fake de la carpa VIP de Luján para que después no digan que soy libertaria". Cuando le preguntaron por qué lo había rechazado, respondió con una frase contundente: "No hay que decir mentiritas".

Rechacé el sobre para instalar la fake de la carpa VIP de Luján para que después no digan que soy libertaria 👍 — Juana Politizada (@juanapolitizada) November 10, 2026

No fue la única operación en torno a la visita del Papa. En las redes también circularon fotos de carteles en Luján y sobre la Ruta 7 con la leyenda "Kicillof presidente. Bienvenido el León peronista", junto a la cara del gobernador y la del Pontífice. Los posteos acusaban a Kicillof de usar la visita papal para hacer campaña.

La fake que circuló en redes sociales

Esa historia también se cayó. Según informó La Política Online, las cámaras de seguridad mostraron que los carteles fueron pegados por personas que bajaron de un auto registrado a nombre de un funcionario del área de prensa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el Ministerio de Comunicación bonaerense le dijeron a Chequeado que se trató de una "maniobra de campaña sucia" para perjudicar la imagen del gobernador.

Las pancartas fake de Kicillof

Dos fakes en pocos días, en plena visita de un Papa que pide verdad y encuentro. La carpa VIP de Axel Kicillof en Luján quedó como lo que fue, una invención; la pregunta que sigue abierta es quién pagó los "sobres" que, según Juana Politizada, circularon para instalarla.