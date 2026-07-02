Portugal lo ganó con un gol del suplente de Cristiano: 2 a 1 a Croacia y a Octavos de Final

En un partido que mereció más Croacia y que tuvo tres goles anulados, la Selección de Portugal lo dio vuelta y con un 2 a 1 selló su pase a Octavos de Final del Mundial 2026, en una definición impactante que estuvo a minutos de ir a tiempo suplementario. El encuentro tuvo el tanto más determinante con el cabezazo de Gonçalo Ramos, el delantero que reemplazó a Cristiano Ronaldo sobre el final del segundo tiempo y que despertó la sorpresa y el enojo del histórico delantero.

El partido lo había abierto para Croacia Ivan Perišić, quien despertó a todo el público, luego de un primer tiempo en el que no se habían podido hacer daño. El desahogo tras la jugada que derivó en la pelota en la red se vio en su equipo y también en el rival, quien se dio cuenta de que si no recuperaba su actitud se quedaba afuera del Mundial.

Luego de que le anulen uno por posición adelantada, Ronaldo volvió a tener la posibilidad con un penal que llegó a los quince minutos del gol croata. "El Bicho" abrió su derecha y, como el especialista que es, dejó al arquero croata del otro lado cuando la clavó al otro palo. Sorprendió su salida 10 minutos antes de que termine el tiempo reglamentario, por una eventual definición desde los 12 pasos y porque podía llegar a ser su último partido con la Selección de Portugal. Algo que no sucedió. Volverá a tener revancha contra España, la única selección a la que le hizo un hat-trick en Rusia 2018.