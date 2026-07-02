España goleó 3 a 0 a Austria, pasó a Octavos de Final y ratificó su candidatura

La Selección española de fútbol dejó en claro la razón por la que la marcan como una de las candidatas a quedarse con la copa del mundo, luego de la contundente victoria 3 a 0 que tuvo frente a Austria por los 16avos de Final. El dominio de los campeones en Sudáfrica 2010 fue evidente y dejó sin fuerzas a sus rivales desde comienzos del segundo tiempo, cuando ya la diferencia era de dos goles.

El primer y el tercer gol llegó con el doblete de Mikel Oyarzábal, quien quedó con 4 en la tabla de goleadores del Mundial 2026, que lideran con 6 el argentino Lionel Messi, el francés Kyllian Mbappé y el inglés Harry Kane. El segundo lo hizo Pedro Porro y fue fundamental, ya que dejó sin ganas a los austríacos.

De acuerdo al gol anulado que tuvo España y las llegadas que registró, con un fútbol completamente ofensivo y dinámico, la victoria podría haber sido inclusive por una diferencia aún más amplia. Ahora deberá estar atenta al encuentro entre Portugal y Croacia de la noche del jueves, de donde saldrá su próximo rival.