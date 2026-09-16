Así se estrelló el helicóptero de la cadena NBC 4 mientras cubría un choque

Un helicóptero se estrelló entre dos edificios el martes por la noche en una zona suburbana de Los Ángeles, Estados Unidos, y al menos tres personas murieron, informaron las autoridades locales.

Una cuarta persona fue trasladada a un hospital local y aún se desconoce su estado, según indicaron desde el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

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El accidente ocurrió alrededor de las 19, hora local, en el barrio de Chatsworth, a unos 40 kilómetros al noroeste del centro de Los Ángeles, cerca del lugar donde se había producido la colisión de un autobús con víctimas mortales y al que habían acudido los equipos de emergencia.

Por la emergencia, un total de 56 bomberos acudieron al lugar y extinguieron el fuego, que no se propagó a ninguna estructura. Debido al incendio, cuatro autos y dos contenedores de almacenamiento resultaron dañados.

NBC4 confirmó más tarde que el helicóptero accidentado pertenecía a esa estación de noticias. Tras los hechos se abrió una investigación a cargo de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte y la Administración Federal de Aviación.

LA REACCIÓN EN VIVO DE LOS CONDUCTORES DEL NOTICIERO

Frente a la noticia, la conductora Colleen Williams decidió interrumpir momentáneamente la cobertura. "Nos tomaremos unos minutos para asimilar la noticia y reorganizarnos pero, mientras tanto, si surge alguna novedad —como una conferencia de prensa o cualquier otro acontecimiento relevante—, interrumpiremos la programación para informarles al respecto", anunció.

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Robert Kovacik, periodista de la cadena, se encontraba en la zona cuando ocurrió el accidente. En los primeros minutos, todavía no sabía que la aeronave involucrada pertenecía a su propio equipo.

"Acabo de ver un helicóptero de la NBC en Sears. Nos preocupa porque no sabemos de dónde viene ni siquiera si es un helicóptero de noticias. Estamos averiguando la situación en este momento", relató mientras intentaba obtener información de los vecinos de la zona.

Con el correr de los minutos, Kovacik confirmó que se trataba del helicóptero de sus compañeros. Más tarde, agradeció el trabajo de los bomberos que intervinieron en el lugar y se abrazó con la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

LAS VÍCTIMAS

El accidente, ocurrido el martes por la noche, dejó un saldo de tres muertos, entre ellos dos figuras muy queridas por ambas cadenas: la reportera Eliana Moreno y el piloto George Marciniw. La tercera víctima fatal era una persona que se encontraba en tierra.

Moreno y Manciniw: las víctimas

Eliana Moreno se desempeñaba como fotoperiodista aérea de Telemundo 52 y era reconocida por su profesionalismo y calidez humana. Sus colegas la recordaron como "la mejor reportera desde el helicóptero de todo Los Ángeles", y destacaron su capacidad para cubrir "desde persecuciones a alta velocidad hasta incendios forestales", tanto en inglés como en español.

Por su parte, George Marciniw era el piloto del helicóptero y solía volar junto a Eliana, especialmente en los turnos nocturnos.

Nacido y criado en el sur de California, se graduó de la preparatoria Burbank en 1974 y era muy respetado en la industria.



















