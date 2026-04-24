De regreso a sus orígenes: Tinelli encabezará la cobertura del Mundial 2026 para Infobae

Luego de un fallido paso por el mundo del streaming en Carnaval, Marcelo Tinelli volverá a animarse al formato, luego de aceptar la propuesta millonaria que le hizo Infobae para que tenga un programa desde Miami todas las noches y que sigue a la Selección argentina y otros equipos durante el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Estará acompañado de su familia y un periodista deportivo del que todavía se desconoce su identidad.

"Vuelve al ruedo Marcelo Tinelli", anunció la periodista Marina Calabró al aire de Lape Social Club en América TV. "Contrato millonario con Infobae para hacer la cobertura streamera del Mundial 2026. Están laburando en esto hace al menos 20 días. Todavía no se había filtrado", reveló.

Marcelo Tinelli encabezó "Estamos de paso" en Carnaval Stream durante 2025 y no funcionó.

Según lo que contó, el acuerdo "es hacer base en Miami", donde "le van a alquilar una casa", que sería una mansión de lujo y que además irá "a ver todo el mundial de arriba" junto a su familia cercana y su primo Luciano José Giugno, mejor conocido como "El Tirri". Al mismo tiempo, todavía se desconoce el periodista deportivo que lo acompañará en la cruzada.

"Va a hacer cobertura desde su casa, desde los estudios de Infobae de Miami y desde las distintas sedes de los partidos que vaya viendo. Va a transmitir desde las 21 hasta lo que dé y va a hacer como flashes en los distintos programas de Infobae", explicó Calabró en relación al cronograma de trabajo acordado por el conductor.

El Mundial 2026 será el primero en jugarse en tres países como sede.

Al mismo tiempo, la parte económica que tan mal le había funcionado en el último tiempo, no será un eje clave para él en esta oportunidad. "Para él es como un respiro tener la protección de un grupo de medios, y no tener que poner la tuya, la autogestión, después el quilombo del juicio laboral. Se sacó los quilombos de encima y va él a ponerle el cuerpo a esta cobertura. Vamos a ver si camina", analizó la periodista.

Por otro lado, las expectativas del sitio de noticias multimedia son altas. "Me dijeron que hicieron rueda de auspiciantes para ver si la ponen para Marce y el 80% de los tanteados dijo que sí", anunció Calabró. "Marcelo, a pesar de las deudas, de los quilombos, de los cheques voladores, sigue siendo un 'big main'", añadió, en relación a la importancia masiva que tiene.