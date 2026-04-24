Un fin de semana con calles bloqueadas: cómo serán los cortes y desvíos en Palermo por el Road Show de Colapinto

El desembarco de la Fórmula 1 en las calles porteñas, con el Road Show del piloto argentino Franco Colapinto, no solo despierta expectativa entre fanáticos: también anticipa un fuerte impacto urbano. Con un operativo de tránsito de gran escala, el Gobierno de la Ciudad confirmó cortes totales, restricciones peatonales y desvíos que afectarán de lleno a Palermo desde el sábado por la tarde hasta el domingo por la noche. La magnitud del evento -que, según el propio piloto, podría convocar a cientos de miles de personas- obliga a una reorganización total del tránsito en una de las zonas más transitadas de Buenos Aires.

El Road Show de Colapinto

De hecho, Colapinto advirtió: "El domingo no sé dónde van a entrar 500 mil personas". El cronograma oficial establece que los primeros cortes comenzarán el sábado desde las 16 y se extenderán hasta la medianoche del domingo. En ese período, arterias clave como Avenida del Libertador, Avenida Sarmiento y gran parte del entramado interno de Palermo quedarán completamente cerradas al tránsito. La postal será la de una ciudad fragmentada: accesos interrumpidos, circulación restringida y barrios virtualmente aislados. A esto se sumará la restricción peatonal total en los sectores donde se montará el circuito, lo que limitará incluso el movimiento a pie en varias cuadras.

El domingo, día central del evento, la situación será aún más crítica. Desde las 6 hasta las 18, el perímetro de cortes se ampliará y afectará avenidas estratégicas como Libertador -desde Ugarteche hasta Salguero- y Sarmiento -desde Santa Fe hasta Figueroa Alcorta-, además de calles internas como Cerviño, Demaría, Godoy Cruz y República Árabe Siria. El operativo contempla excepciones para residentes, pero bajo condiciones estrictas. Solo podrán ingresar quienes acrediten domicilio en el DNI dentro de las zonas afectadas, y aun así deberán atravesar controles en puntos específicos.

La circulación cotidiana quedará profundamente alterada: no solo para automovilistas, sino también para peatones que, desde la noche del sábado, tendrán vedado el acceso libre a buena parte del circuito. El impacto del evento también alcanza a la 50ª edición de la Feria Internacional del Libro en La Rural. Para evitar un colapso total, se habilitará un contracarril exclusivo sobre Avenida Sarmiento que permitirá el ingreso al estacionamiento desde Avenida Santa Fe. Aun así, el acceso estará condicionado por el operativo general. Ante el escenario previsto, las autoridades recomendaron directamente evitar la zona de Palermo durante el domingo.

Road Show de Colapinto en Palermo: así serán los cortes de calle

Como vías alternativas se sugieren la Avenida General Paz, la autopista Lugones, la Costanera y la Avenida Córdoba. También se insistió en priorizar el transporte público -colectivos, trenes y la línea D de subte- como única opción viable para acercarse al evento. El Road Show, que tendrá como epicentro el circuito armado sobre Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento -con paso por el Monumento a los Españoles-, incluirá además fan zones, shows en vivo y propuestas gastronómicas. Sin embargo, el despliegue también implica restricciones: no estará permitido acampar, llevar paraguas ni realizar venta ambulante.

Cortes el día sábado

Corte total Av. del Libertador entre Av. Bullrich y Av. Casares (sin afectarlas).

Corte total Av. Sarmiento entre Av. Pres. Figueroa Alcorta y Av. Colombia (sin afectarlas).

Corte total Av. Infanta Isabel entre Av. del Libertador y Av. Iraola; Av. Iraola entre Av. Sarmiento y Av. del Libertador; Av. Presidente Pedro Montt, entre Av. Sarmiento y Av. Infanta Isabel; J. F. Kennedy, entre Av. del Libertador y Av. Presidente Pedro Montt.

Corte total Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo y Fray Justo Santa María Oro entre Av. del Libertador y Juan Francisco Seguí (sin afectar Seguí).

Corte total República de la India, Lafinur y República Árabe Siria y Ugarteche, entre Juan F. Seguí y Av. del Libertador (sin afectar Seguí). Corte de Freyre entre Infanta Isabel y Dorrego.

El domingo, el día del Road Show, entre las 6 y las 18, cortes totales