La AFA salió a desmentir el supuesto operativo del FBI contra "Chiqui" Tapia: "Es rotundamente falso"

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió al cruce de las versiones que indicaban que el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, había sido demorado por agentes del FBI en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y que le habían secuestrado teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos antes del regreso de la Selección argentina al país. Desde la casa madre del fútbol argentino fueron terminantes al negar esa información.

La AFA salió a desmentir el supuesto operativo del FBI contra "Chiqui" Tapia

Fuentes de la AFA le aseguraron a BigBang que "no existió ningún operativo en el aeropuerto de Nueva York sobre dirigentes de la asociación antes de que la Selección Argentina emprendiera el vuelo de regreso al país", desmintiendo así la versión que circuló en las últimas horas. La entidad también rechazó específicamente que las autoridades estadounidenses hayan retenido los dispositivos de Tapia. Desmienten así "que le hayan incautado el teléfono celular y dispositivos electrónicos a Claudio 'Chiqui' Tapia", indicaron desde la AFA.

Al mismo tiempo, remarcaron que el dirigente "mantuvo contactos telefónicos el domingo de la final y durante los días posteriores", como prueba de que nunca estuvo privado de sus equipos. Otro de los puntos que buscó aclarar la dirigencia fue la demora que sufrió el vuelo chárter que trasladó a la delegación argentina desde Nueva York hacia Buenos Aires. Mientras distintas versiones la vinculaban con el supuesto procedimiento judicial, desde la AFA afirmaron que "la demora en la salida del vuelo que trajo al equipo nacional tuvo que ver con la propia logística de la Selección", descartando cualquier intervención de autoridades federales estadounidenses.

La desmentida llegó luego de que trascendiera una reconstrucción periodística que sostenía que agentes del FBI habían demorado a Tapia en el aeropuerto JFK y le habían solicitado la entrega de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos, tanto de él como de integrantes de la comitiva que regresó en el vuelo AR1971 de Aerolíneas Argentinas. Según esa versión, el operativo habría provocado que el avión, previsto inicialmente para despegar a las 6 de la mañana, finalmente partiera cerca de las 8:15, retrasando la llegada del plantel a Ezeiza, donde miles de hinchas aguardaban al seleccionado.

La AFA salió a desmentir el supuesto operativo del FBI contra "Chiqui" Tapia

En paralelo, la AFA difundió un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón en el que también rechazó las publicaciones. "Es rotundamente falso", afirmó el letrado, antes de agregar: "Ninguno de los episodios descriptos tuvo lugar". Las versiones sobre el presunto procedimiento se conocieron en medio de una investigación que llevan adelante autoridades estadounidenses sobre la estructura comercial utilizada para administrar contratos internacionales de la AFA.

La AFA salió a desmentir el supuesto operativo del FBI contra "Chiqui" Tapia

De acuerdo con documentación judicial, Tapia fue citado a declarar ante la Corte del Distrito Sur de Florida y se le requirió información vinculada con la firma Tourprodenter y con distintas personas relacionadas con esa operatoria comercial. Sin embargo, frente a las versiones sobre un supuesto operativo en el aeropuerto y el secuestro de dispositivos electrónicos, la postura oficial de la AFA fue categórica: negó que el procedimiento haya existido y atribuyó exclusivamente a cuestiones organizativas la demora registrada antes del regreso de la Selección argentina al país.