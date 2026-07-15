El Chiringuito se despide: la última cruzada contra Argentina antes del final de una era

España todavía estaba de fiesta por la clasificación de La Roja a la final del Mundial 2026, pero la noche futbolera tuvo un inesperado segundo acto. En medio de la euforia por el 2-0 ante Francia, los fanáticos del fútbol recibieron una noticia que sacudió a la televisión española: El Chiringuito de Jugones llega a su fin y Josep Pedrerol dejará Atresmedia después de más de 13 años al frente del exitoso y polémico programa deportivo. El grupo de medios anunció que la desvinculación del conductor y creador se produjo "de mutuo acuerdo" y confirmó que el histórico ciclo de Mega emitirá su último programa el próximo 20 de julio.

Y no será una despedida cualquiera: el cierre tendrá un especial dedicado a la final del Mundial, que marcará el adiós definitivo de una de las emisiones deportivas más influyentes de España. "Han sido 13 años fantásticos en los que hemos trabajado con absoluta libertad. Si además de informar con exclusivas y el mejor debate, hemos conseguido hacer compañía y arrancar una sonrisa cada noche con El Chiringuito, nos sentimos más que felices. Y al mediodía con Jugones hemos logrado ser el referente de la información polideportiva", expresó Pedrerol en el comunicado difundido por Atresmedia.

👋 @elchiringuitotv se despide de Atresmedia el próximo lunes.



❤️ "Gracias Bardají, Ferreras... ha sido una pasada trabajar aquí".



🫂 El mensaje de @jpedrerol a Atresmedia, donde nos hemos sentido como en casa. pic.twitter.com/Mpyxqmkd4l — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 14, 2026

La noticia del final llegó en un momento particular para el programa. Desde que comenzó el Mundial, El Chiringuito no hizo otra cosa que castigar a la Selección Argentina, a la que acusó de manera insistente de ser beneficiada por las autoridades de la FIFA y por los arbitrajes de la competencia. Y después de la victoria española ante Francia, el ciclo volvió a dejar en claro que la albiceleste sigue siendo uno de sus grandes temas de discusión.

La transmisión comenzó con los panelistas entrando eufóricos al estudio y con los ánimos por las nubes. Josep Pedrerol dio inicio al programa al grito de "que viva España", mientras los participantes cantaban y festejaban la clasificación. Luego, el conductor miró a Jorge D'Alessandro y le lanzó, en tono de broma: "Que tiemble Argentina". El exjugador no respondió, se rió y siguió con la canción. Pero el verdadero fuego cruzado llegó después.

🇪🇸 ¡QUÉ VIVA ESPAÑA! 🇪🇸



🤩 El inicio de @elchiringuitotv que todos esperábamos tras clasificarnos a la final. pic.twitter.com/8CApptUZSJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 14, 2026

Al momento de analizar a quién preferían enfrentar en la final, Juanma Rodríguez, reconocido hincha del Real Madrid y uno de los panelistas más críticos de la Selección Argentina, dejó clara su postura. "Esto es un deja vú. Otra vez con lo mismo. Y no tengo nada en contra de la Argentina, y quien diga eso está equivocado. No me gusta cómo se muestran en las victorias y en las derrotas", sostuvo. D'Alessandro no se quedó callado y le retrucó: "Y si hace mucho que no perdemos".

Rodríguez continuó con su descargo y apuntó directamente contra el periodista argentino Matías Palacios, quien estaba realizando un móvil. "Venimos de un Mundial en 2022 en el que la selección argentina fue muy beneficiada. Yo entiendo que ustedes no lo pueden decir, pero nosotros somos periodistas objetivos y vamos a decir lo que vemos. Vos no podés decirlo porque no serías tan popular como ahora, que te enfrentás a los anti Argentina del Chiringuito", lanzó.

🔥 @EduAguirre7 VA A POR ARGENTINA:



‼️ "Imagínate lo que le haríamos a una selección que ha sufrido con Egipto, Suiza y Cabo Verde".



😉 "LES QUIERO EN LA FINAL". pic.twitter.com/REcEDWcUQu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 14, 2026

Pedrerol intervino rápidamente: "No, eso no es así. Matías es popular porque es muy bueno. Es más, él dice lo mismo en la Argentina y en España. Enfrentarse contigo no lo hace popular o no". Pero Rodríguez no aflojó. "Pero yo no veo ningún argentino que sea critico con la selección y no me gusta. Están repitiendo el mismo modus operandi que en 2022. Por eso yo prefiero jugar contra Inglaterra porque sería un partido contra 11. Si jugáramos contra la Argentina, sería contra 13: los 11 argentinos, Infantino y el árbitro. Y así lo va a tener más complicado España", insistió.

En medio del debate, Edu Aguirre apareció con otra postura. El periodista, fanático de Cristiano Ronaldo y uno de los rostros más reconocibles del programa, ingresó al estudio completamente eufórico."Vamos, estoy muy contento. La verdad es que, jugando así, nadie nos puede alcanzar", gritó. Y, a diferencia de Rodríguez, pidió expresamente enfrentar a la Argentina.

Y disparó: "Hemos dado el mayor baile de los últimos 20 años en un Mundial, a la mejor selección. Le pegamos un repaso. Imaginate lo que haríamos con una selección que necesitó ir a la prórroga con Cabo Verde y casi con Egipto y Suiza, con polémicas arbitrales. Yo quiero que lleguen a la final simplemente porque quiero que España salga campeona, y la Argentina es más fácil". Eso sí: Aguirre no confía en que la Selección llegue al partido decisivo. "Inglaterra es una muy buena selección y a ellos casi no le da con Cabo Verde, Egipto y Suiza, y los otros están empezando a carburar. Será su primera piedra en el camino", afirmó.

❌🇦🇷 @juanma_rguez explica POR QUÉ NO quiere a ARGENTINA en la final:



🔥 "Jugaríamos contra 11, Infantino y el árbitro". pic.twitter.com/dtsDmgmTOD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 14, 2026

El anuncio del final de El Chiringuito llegó pocos días después de que en España comenzaran a circular versiones sobre el inminente vencimiento del contrato de Pedrerol con Atresmedia. Incluso se especuló con que el periodista podría continuar su carrera en Mediaset, aunque por el momento no existe confirmación oficial sobre su futuro ni sobre el destino del formato. "El lunes será el último en Atresmedia, antes de nada gracias, ha sido una pasada trabajar aquí...", dijo Pedrerol al aire. Y cuando le preguntaron qué vendría después, respondió: "¿Dónde estaremos? Por respeto a esta casa eso no lo podemos decir".

Desde su estreno en 2013, el programa se convirtió en un fenómeno televisivo y digital gracias a sus debates apasionados, las exclusivas, los cruces entre panelistas y una presencia permanente en redes sociales. Su influencia llegó incluso a la Argentina, donde sus críticas y elogios a la Selección y a Lionel Messi generaron debate durante años. Por allí pasó el recordado Hugo Orlando Gatti y actualmente forman parte del ciclo Jorge D'Alessandro, de enorme repercusión durante el Mundial de Qatar 2022, y el periodista argentino Matías Palacios. El próximo 20 de julio, cuando termine el Mundial 2026, también bajará el telón para El Chiringuito de Jugones.