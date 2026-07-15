Todo sobre Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026: horario, formaciones, historial y dónde verlo

El mundo se detiene. Este miércoles, desde las 16.00 (hora argentina), el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta será el escenario de una semifinal que tiene sabor a final anticipada, a revancha histórica y a épica pura. La Selección Argentina de Lionel Scaloni busca dar el penúltimo paso hacia la gloria eterna frente a la Inglaterra de Thomas Tuchel. Con el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath, la Scaloneta sale a la cancha a jugar con el corazón de 40 millones de argentinos.

La Selección juega con Inglaterra

¿Dónde ver el partido en vivo?

Para que no te pierdas ni un segundo del choque que paraliza al país, estas son las opciones:

TV . Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSPORTS

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Los guerreros de Scaloni: formación confirmada (o casi)

Scaloni mantiene un par de dudas tácticas para terminar de armar el rompecabezas, pero la base está lista para la guerra:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Lionel Messi frente a Suiza

El rival: los elegidos de Tuchel

Inglaterra llega con un equipo plagado de estrellas y un Bellingham encendido. Así saldrían los británicos:

Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Jude Bellingham y su entrenador Thomas Tuchel

Historial: fantasma del '86 y sed de revancha

En los Mundiales, la historia marca cinco enfrentamientos. Si bien los ingleses lideran con tres victorias, la Argentina atesora el triunfo más mítico de todos los tiempos

México 1986 . El 2-1 eterno. El día que Diego Armando Maradona se convirtió en Dios con "la Mano de Dios" y el mejor gol de la historia de los mundiales

. El 2-1 eterno. El día que se convirtió en Dios con "la Mano de Dios" y el mejor gol de la historia de los mundiales Francia 1998 . Un empate 2-2 agónico donde la Albiceleste festejó tras los penales

. Un empate 2-2 agónico donde la Albiceleste festejó tras los penales Corea-Japón 2002 . El último antecedente (0-1), una espina que este equipo busca sacar de raíz

Maradona y el golazo de la Mano de Dios

Hoy no es un partido más. Hoy es por la historia, por los que están y por los que se fueron. ¡VAMOS ARGENTINA!