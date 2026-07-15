¿Cuántos millones de dólares recibirá la AFA si Argentina sale campeona en el mundial 2026?

El camino de la Selección Argentina en este Mundial 2026 también está pavimentado por una montaña de dólares. Con el pase a las semifinales ya en el bolsillo tras vencer a Suiza, la AFA ya se aseguró un botín millonario, pero lo que viene ¡puede romper todos los récords financieros de la historia del fútbol!

Por el solo hecho de estar entre los cuatro mejores del mundo, la asociación que preside el "Chiqui" Tapia ya tiene garantizados USD 27 millones. Esta cifra es el resultado de una escala que empezó con los USD 1,5 millones entregados antes del torneo para logística y preparación, y que fue creciendo a medida que Lionel Messi y compañía avanzaban: USD 11 millones por pasar de fase, USD 15 millones por los octavos y USD 19 millones por los cuartos .

El festejo tras el gol de Mc Allister contra Suiza

Pero atención, porque el salto que puede dar la tesorería de la calle Viamonte hoy mismo es impactante porque si Argentina llega a la final y queda como subcampeona, el premio sube a USD 33 millones. En la misma línea y si la Scaloneta levanta la Copa y grita Campeón, la FIFA transferirá la friolera de USD 50 millones.

La comparación con el Mundial anterior deja a todos con la boca abierta. En Qatar 2022, Argentina se llevó USD 42 millones por el título. Esta vez, el premio mayor creció un 19% , alcanzando esos USD 50 millones históricos.

¿A qué se debe este aumento? La respuesta está en el nuevo formato de 48 selecciones. Más equipos significan más partidos, más entradas vendidas y, sobre todo, contratos de televisación mucho más jugosos.

Al respecto, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue contundente: "La Copa Mundial de la FIFA 2026 también será pionera en cuanto a su contribución financiera a la comunidad futbolística global".

Rodrigo de Paul

Es importante aclarar que los camiones de caudales de la FIFA no van a las cuentas personales de Messi, Lionel Scaloni o los jugadores. El dinero se transfiere directamente a la federación nacional (AFA). Y, en cuanto a cómo se reparte después, eso es una negociación interna.

Es que los porcentajes para los jugadores y el cuerpo técnico se pactaron bajo estricta reserva antes de que el avión despegara hacia Norteamérica, para evitar cualquier conflicto y que la única preocupación de los protagonistas sea, precisamente, traer la cuarta Copa a casa.