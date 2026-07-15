El orgullo de Pablo Paz y Diego Simeone: la historia de padres e hijos que enfrentaron con uñas y dientes a Inglaterra

Hay algo en el aire, una energía que recorre las calles de Atlanta y se siente hasta en el rincón más profundo de Argentina... no es solo una semifinal del mundo: es el destino jugando sus cartas más sagradas.

A solo unas horas de que la Selección de Lionel Scaloni salga a la cancha para enfrentar a Inglaterra, una coincidencia de esas que ponen la piel de gallina salió a la luz: los apellidos Paz y Simeone vuelven a ser los protagonistas de una batalla épica contra los británicos, conectando de forma mágica el presente con la gesta de 1998.

Pablo Paz contra los ingleses en Francia '98

Tuvieron que pasar 28 años para que el eco de un apellido volviera a retumbar con tanta fuerza. En el Mundial de Francia 1998, Pablo Paz, el férreo defensor oriundo de Bahía Blanca, fue parte de aquella generación que dejó el alma para eliminar a Inglaterra en unos octavos de final inolvidables que se definieron por penales. Bahía Blanca, cuna de cracks, hoy infla el pecho de nuevo.

El fútbol, caprichoso y generoso, pone hoy un nuevo capítulo en manos de su hijo: Nicolás Paz -aunque nacido en España pero argentino por elección y por sangre- viste la albiceleste con el mismo orgullo que su padre.... Lo que Pablo defendió en el '98, Nico busca conquistarlo hoy en el 2026.

Nicolás Paz con la camiseta de Argentina

Pero la historia no se detiene ahí. Si se habla de Francia '98 y de enfrentar a los ingleses, es imposible no ver la figura de Diego "el Cholo" Simeone. El actual DT del Atlético de Madrid era entonces uno de los líderes espirituales de aquel equipo de Daniel Passarella, el hombre que manejaba los hilos y el temperamento en la victoria histórica frente a los Three Lions.

Hoy, casi tres décadas después, el apellido Simeone vuelve a figurar en la lista de buena fe de una semifinal mundialista contra el mismo rival. Giuliano Simeone, el hijo del Cholo, forma parte de este plantel hambriento de gloria: corre, mete y sueña con la cuarta estrella.

Diego "el Cholo" Simeone - Giuliano Simeone

Más allá de las estadísticas, más allá de que pasaron casi 30 años y de que los protagonistas cambiaron de rostro, lo que permanece inalterable es la esencia. Hoy, los hijos de esos guerreros del '98 se ponen la camiseta con una misión clara: juegan por la gloria, pero también juegan por las Islas Malvinas, por el Diego Maradona y por la última de Leo Messi.