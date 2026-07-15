Cuánto vale la locura de la Selección: piden hasta US$9.000 por una entrada de Argentina - Inglaterra

La locura de los hinchas de la Selección argentina de fútbol en Atlanta, de cara a la Semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra, es un hecho llamativo para todo el planeta, con banderazo, cantos infinitos y descontrol en las calles de Estados Unidos, que hacen que parezca que la pasión no tuviera límites. Aunque a la hora del bolsillo para comprar entradas de reventa en las puertas del Mercedes-Benz Stadium, sí aparecen estas limitaciones.

Los precios de los tickets en las afueras de lo que ya se considera de forma masiva el partido del siglo, llegan a los US$9.000. De esto pudo dar testimonio el conductor Joaquín Rodrigo "El Pollo" Álvarez, enviado especial de El Trece para cubrir la pasión argentina por la copa del mundo.

"Yo tengo la suerte de que vine a trabajar y soy un privilegiado, pero en el banderazo estaban pidiendo entre 8 mil y 9 mil dólares por la categoría más alta . Las otras rondaban los 4 o 5 mil dólares", aclaró "El Pollo" en un móvil para Puro Show. Si bien existen especulaciones propias de la reventa, los precios parecen ser acordes al evento en cuestión.

"Son muchos los argentinos que llegaron incluso hoy a la mañana y que todavía no saben si van a poder ir al partido. Muchos sacaron los pasajes a último momento. En el banderazo hablé con, al menos, 100 hinchas que siguen sin entrada", explicó Álvarez, en relación a la búsqueda de las distintas categorías de tickets posibles, las cuales tienen tres niveles antes del VIP, que roza la decena de miles de dólares.

Argentina ya jugó contra Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

Por otro lado, existe el cálculo de que, cuando el partido esté por llegar, quienes se dedican a la reventa bajarán los precios antes de perder la inversión original. "Creo que una hora antes del partido van a salir la mitad de la mitad de la mitad, por lo menos", reveló "El Pollo". "Yo estoy seguro que van a bajar, definitivamente. No te podría decir hasta cuánto porque es un juego, una negociación constante", agregó después.

Sin embargo, es un hecho que muchos espectadores y espectadoras argentinas no van a soportar tanta espera y accederán a conseguir la entrada al precio que tenga que ser, sin llegar a locuras exorbitantes. "Si vos te tomaste un vuelo e hiciste cinco mil escalas para llegar, seguro vas a querer asegurarte ya tener tu entrada", analizó Álvarez.