El dolor de Cami Homs: su hijo Bautista cumple años y lo festeja en el Mundial con Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

El Mundial 2026 regala alegrías deportivas, pero también historias que estrujan el corazón. Mientras Rodrigo De Paul se prepara para la batalla épica de este miércoles contra Inglaterra, en el seno de su familia se vive una fecha cargada de nostalgia. Bautista, el hijo menor del futbolista y Cami Homs, cumple cinco años, y por primera vez le toca soplar las velitas lejos de su mamá.

El pequeño, junto a su hermana Francesca, se encuentra en Estados Unidos acompañando a su papá y a su pareja, la cantante Tini Stoessel, viviendo el sueño mundialista desde adentro.

Cami Homs confesó que extraña a su hijo Bautista en su cumpleaños

Para Cami, la distancia en una fecha tan significativa resultó un golpe difícil y, aunque la modelo priorizó el deseo de sus hijos de estar cerca de su padre en este desafío profesional, el vacío de no tenerlo cerca en su día especial la llevó a volcar sus sentimientos más profundos en las redes sociales.

Es por eso que, a través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió una serie de fotos que recorren la vida de "Bauti", acompañadas de palabras llenas de ternura: "Un día como hoy, hace cinco años, llegabas vos. Mi príncipe azul. Con solo ver esos ojitos se nota el nene dulce y bueno que sos, pero las palabras no alcanzan para descifrar tu bondad y dulzura que hacen desbordar mi corazón", escribió Cami, abriendo su corazón ante sus seguidores.

La modelo, que hoy rehizo su vida junto a José "el Principito" Sosa —con quien recientemente tuvo a la pequeña Aitana—, no ocultó el orgullo que siente por el nene: "Me brillan los ojos cada vez que escucho hablar de vos, porque no hay palabra que no me haga sentir un inmenso orgullo de ser tu mamá".

Sin embargo, el punto más alto de emoción llegó cuando Homs confirmó el dolor que le genera que sus hijos estén en el Mundial con Tini y De Paul, lejos de su abrazo en un cumpleaños: " Me cuesta tenerte lejos en este día, pero si vos sos feliz, mamá también . Ojalá estés siempre rodeado de amor y felicidad, chiquito mío. Sos mi sueño hecho realidad, que se te cumplan todos tus deseos. Feliz cumpleaños, hijito. No puedo explicar cuánto te amo", cerró la modelo en un posteo que rápidamente se llenó de likes y mensajes de apoyo.

Cami Homs confesó que extraña a su hijo Bautista en su cumpleaños

Bautista celebra sus cinco años en un contexto extraordinario. En los últimos días, se lo vio disfrutando de la experiencia mundialista en los estadios y compartiendo momentos de relax con Tini Stoessel, quien viajó exclusivamente para apoyar emocionalmente a Rodrigo De Paul en el tramo final del Mundial 2026.

Así las cosas, mientras Cami Homs atraviesa este día con el corazón partido en Argentina, Bautista se prepara para ver a su papá jugar el partido de su vida contra los ingleses. Un regalo de cumpleaños que, seguramente, nunca olvidará.