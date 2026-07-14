Flor Peña habló tras el despido de Luzu TV: de la "lista negra" de periodistas a su confesión sobre Marley

Tras semanas de silencio absoluto luego de su intempestivo despido del canal de stream Luzu TV —provocado por haber difundido la noticia falsa de la muerte del padre de Lionel Messi—, Flor Peña reapareció en una entrevista explosiva en la que en pocos minutos, dio las definiciones que todo un país esperaba.

Peña habló con el equipo de SQP y, ante el asedio de Yanina Latorre, Pía Shaw y Nicolás Peralta, la actriz no solo enfrentó los rumores de una demanda millonaria contra Nico Occhiato, sino que reveló detalles inéditos de su charla con la familia Messi y lanzó una advertencia que hizo temblar a más de uno.

Flor Peña

La salida de Flor de la señal de streaming fue traumática. Tras el error informativo, el dueño del canal decidió echarla a ella y a todos un equipo de producción y los rumores de una batalla judicial no tardaron en llegar. Al ser consultada sobre si inició una demanda legal contra Occhiato, Flor Peña fue cauta pero firme: "Yo tenía la intención de que pudiéramos encontrar un punto de encuentro. Y Nico también, solo que no era el momento. Mi intención junto con Fer (Fernando Burlando) siempre fue acercar las partes", explicó sobre el vínculo con el líder de Luzu. Ante la repregunta de Latorre sobre si busca un arreglo económico o volver al ruedo, Flor se limitó a decir entre risas cómplices: "No sabemos...".

Uno de los puntos más sensibles fue el rol de su gran amigo, Marley, en medio de la tormenta. Muchos señalaron al conductor por no haber salido a defenderla públicamente cuando fue cancelada. Sin embargo, Flor sorprendió con una descripción muy particular sobre la personalidad de su amigote: "Con Marley siempre estuvo todo bien. Yo lo que les quiero decir es, Marley no es como yo. Yo, salgo y defiendo. Marley no es así, pero nunca fue así. Y yo hace 25 años que soy su amiga y no le pido a mis amigos cosas que sé que no van a hacer. Marley estuvo mucho conmigo, de hecho hoy hablamos dos veces, él me llama y hablo con él y estamos ahí los dos. Y no fue en ningún momento un tema para mí que él no salga públicamente a defenderme ", sentenció.

Y agregó con humor: "Él es miedoso y es un amigo, es chicos, él es alemán, a ver si lo entendemos. Es 'alemanote' Marley y se maneja así como un 'alemanote' . No no digo que sea frío porque es un amigo muy cariñoso, pero él es así y yo lo entiendo. Distinto hubiera sido que no hubiéramos hablado, que no... cero. ¿Cómo me voy a enojar con Marley? Pobre si encima él estaba en la loma del culo. Yo me estaba yendo además de hacer el programa con él. No pude ir, le cagué los dos programas con él, tuvo que buscarse otra invitada, fue todo una situación", contó.

A pesar de las críticas, Flor confirmó que existe un pacto de lealtad absoluta: si Marley vuelve a Luzu, será únicamente con ella. "Sí, eso es verdad, eso es verdad. Sí, eso es verdad. Sí, obvio obvio. Eso sí lo hablamos el primer día", confirmó.

💣 FLOR PEÑA ROMPE EL SILENCIO



💬 "Marley estuvo mucho conmigo"

💬 "Nunca tuve la intención de hacer un juicio millonario"

💬 "Estoy mucho más tranquila"



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/AVdWs6yKBY — América TV (@AmericaTV) July 14, 2026

Lo que más mortificaba a la actriz era el daño causado a la imagen de Lionel Messi. Sin embargo, reveló que logró un acercamiento fundamental con Celia, la madre del astro: "Lo más importante, Yani, fue que Celia me dejara ese mensaje hermoso", confesó. Sobre si habló con el propio Leo o con Antonela Roccuzzo, aclaró: "No quise molestar a nadie. Hablé con Celia y ella fue muy amorosa porque yo a Celia la conozco, ella viene a verme al teatro siempre mucho y espero ahora cuando vaya, yo voy a Rosario con las hijas, así que espero encontrármela ahí y que nos tomemos un café como dijimos".

Pero no todo fue paz. Flor Peña aprovechó el aire para lanzar una advertencia a los periodistas que, según ella, aprovecharon su error para atacarla de forma desmedida: " Yo voy a ser como la mujer de Di María, que la mujer de Di María tiene una lista negra de periodistas ", disparó filosa aunque con una sonrisa irónica en el rostro.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Además, reflexionó: "Hay gente con la que no tengo relación y que estaba esperando esto para pegarme. Esa gente igual no me quiere. Y estaba iba a esperar cualquier cosa para pegarme . Pero te voy a decir honesta, me sorprendí mucho con todo el amor que recibí de gente que me dijo, 'Te equivocaste, Flor, pero entendemos que no fue de mala leche, no quisiste hacerle daño a nadie'".

Finalmente, ante los rumores de nuevas propuestas laborales en otros canales de streaming, Flor Peña prefirió mantener el misterio: "Eso no lo voy a contar. La verdad que fue un mes así de mucha conexión conmigo y de tratar de entender para qué me vino a contar esto".