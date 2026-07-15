Del Dibu a Mac Allister: los cinco jugadores de la Scaloneta con hijos nacidos en Inglaterra

Este miércoles, la Selección Argentina disputará mucho más que una semifinal del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará derrotar a Inglaterra y conseguir el pasaje a la gran final, prevista para el próximo domingo 19 de julio.

Sin embargo, para varios integrantes de la Albiceleste el enfrentamiento tendrá un significado especial: el país rival también es el lugar donde nacieron sus hijos.

La Selección Argentina se prepara para jugar contra Inglaterra

Aunque dentro del plantel no existen dudas sobre el objetivo de defender el título y alcanzar el bicampeonato, algunos futbolistas vivirán el partido con sentimientos encontrados. Inglaterra no solo representa a uno de los adversarios históricos de la Argentina, sino que también se convirtió en el hogar de varios campeones del mundo y de sus familias.

A horas de una nueva edición del clásico, resulta inevitable que resurjan los recuerdos y las viejas heridas. Un partido entre Argentina e Inglaterra nunca pasa inadvertido y carga con décadas de tensión, rivalidad y episodios que excedieron ampliamente lo deportivo.

El recuerdo vivo de Maradona contra los ingleses

En 1986, apenas cuatro años después del conflicto bélico, Diego Armando Maradona se convirtió en leyenda al marcar los dos goles más emblemáticos de la historia de los mundiales: la Mano de Dios y el Gol del Siglo. Aquella victoria quedó grabada para siempre en la memoria colectiva del país.

También permanece el recuerdo del doloroso cruce del Mundial de Corea-Japón 2002, cuando Inglaterra se impuso por 1-0. Tras aquel encuentro, Juan Sebastián Verón quedó señalado por su rendimiento y por el hecho de desempeñarse en ese momento en el Manchester United.

Brujita Verón fue acusado de jugar a favor de Inglaterra

En esta ocasión, al igual que sucedía con la Brujita Verón, varios futbolistas de la Selección Argentina desarrollaron una parte importante de sus carreras en la Premier League. Emiliano "Dibu" Martínez, Lisandro "Licha" Martínez, Cristian "Cuti" Romero, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Marcos Senesi se consolidaron en el fútbol inglés.

A ellos se suma Valentín Barco, quien tuvo un paso por el Brighton & Hove Albion antes de continuar su recorrido por otras ligas europeas y ahora regresará a Inglaterra para vestir la camiseta del Chelsea.

Los hijos del Dibu Martínez son ingleses

Sin embargo, existe un dato extradeportivo que profundiza todavía más el vínculo entre el plantel argentino e Inglaterra: cinco de esos siete futbolistas tienen hijos nacidos en territorio británico .

Uno de los casos más representativos es el de Emiliano Martínez. El arquero emigró muy joven a Inglaterra y pasó allí prácticamente toda su carrera profesional. Durante esos años formó su familia y tuvo a sus dos hijos en territorio británico: Santiago nació en 2018, mientras que Ava llegó al mundo en 2021.

El hijo de Enzo Fernández nació en Londres

Enzo Fernández también mantiene un lazo familiar directo con el país. Benjamín, su hijo menor y una figura habitual en las redes sociales, nació en Londres en 2023, cuando el mediocampista ya se desempeñaba en el Chelsea.

Cuti Romero y su hija

La segunda hija del Cuti Romero, Lucy, nació en Londres en 2024, mientras el defensor jugaba en el Tottenham. Por su parte, Lisandro Martínez se convirtió en padre de Aurora durante los primeros meses de 2025 en la ciudad de Manchester.

Finalmente, Alaia, la hija de Alexis Mac Allister, nació a finales de 2025 en Liverpool, ciudad en la que el mediocampista argentino se consolidó como una de las principales figuras de la Premier League.

La hija de Alexis Mac Allister nació en Inglaterra

Así, mientras la Selección Argentina se prepara para enfrentar a uno de sus rivales más cargados de historia, varios campeones del mundo tendrán enfrente al seleccionado del país que los recibió, los consagró profesionalmente y vio nacer a sus hijos.

Durante los 90 minutos, no obstante, los afectos quedarán a un lado: el objetivo será volver a disputar una final y quedar a un paso del bicampeonato mundial.