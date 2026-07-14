Los medios ingleses abrieron el paraguas ante el árbitro designado para la semifinal: "Es el favorito de Messi"

Los medios de prensa de Inglaterra salieron a ensuciar la cancha a 24 horas de que se dispute la Semifinal del Mundial 2026 entre su país y la Selección argentina de fútbol, y deslizaron favoritismos del árbitro designado Ismail Elfath para con el capitán Lionel Messi. Según acusaron, el marroquí nacionalizado estadounidense tiene preferencia por el futbolista del Inter de Miami, a quien dirige de forma habitual en la MLS.

"Messi obtiene a su árbitro favorito para la semifinal del Mundial", titularon desde el Daily Mail, un periódico sensacionalista británico, donde no se pusieron colorados para realzar que la decisión de la FIFA fue "pese a las teorías conspirativas de que el torneo está arreglado". En ese sentido, hablaron de "temores de favoritismo" y abonaron a las versiones de que las victorias contra Egipto y Suiza fueron "de forma controvertida".

El Daily Mail de Inglaterra ensució la previa de Argentina - Inglaterra por la designación del árbitro Ismail Elfath.

"La forma en que se produjeron esas victorias, en las que a Egipto le anularon un gol de manera controvertida y a Suiza le expulsaron a Breel Embolo, provocó una enorme reacción negativa y especulaciones de que la FIFA está conspirando para ayudar a Messi y a Argentina a ganar el torneo, una acusación que el organismo rector niega enérgicamente", rechazaron en el Daily Mail. Al mismo tiempo, destacaron que Elfath fue el cuarto árbitro en la Final de Qatar 2022, que ganó el equipo argentino, en un argumento que ya carece de sentido por el tipo de partido que fue.

El árbitro completará la terna con Corey Parker y Kyle Atkins, mientras que el cuarto hombre será el italiano Maurizio Mariani. El nacido en Marruecos dirigirá su cuarto encuentro en lo que va del torneo, habiéndose destacado en el partido entre España y Uruguay, con expulsiones y muchas amarillas, algo que suele ser habitual en su desempeño. Durante este mundial sacó ocho amarillas y una roja en ese encuentro y los otros dos que le tocó conducir: Países Bajos 2-2 Japón y Noruega 2-1 Brasil. La dinámica se mantiene en el fútbol local: en los últimos 10 partidos en la MLS amonestó 41 veces y expulsó a tres jugadores.

Ismail Elfath dirigió la victoria de Noruega sobre Brasil, y los empates entre España y Uruguay y Países Bajos y Japón.

Otro de los hechos que destacaron fue que todas las veces que arbitró al rosarino, este ganó. "Un mes después de fichar por el Inter Miami, Messi ayudó a su nuevo equipo a ganar la final de la Copa de la Liga contra el Nashville SC, un encuentro que fue arbitrado por Elfath", mientras que también metió "cuatro goles en los otros tres partidos de la MLS" que dirigió. El diario The Sun pidió al plantel inglés "mantener la cabeza fría" de cara a las "artes oscuras" de la Selección.

Ese diario, también sensacionalista, publicó una columna del ex árbitro de la Premier League Mark Halsey, en la cual remarcó que "la FIFA debería haber elegido" a alguien con más experiencia. "Creo que debería haber recaído en alguien con más partidos disputados, especialmente en competiciones europeas, que estaría mejor preparado para este enfrentamiento titánico", sostuvo. A su vez, luego reconoció que las referencias que tiene de él es que tiene "una gran personalidad y sólidas habilidades para la gestión de personal".