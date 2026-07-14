Víctor Hugo Morales lamentó "no poder relatar a Messi" ante Inglaterra y responsabilizó a "la mafia de Clarín"

El periodista Víctor Hugo Morales, reconocido por siempre por haber sido el autor del "relato del siglo" cuando Diego Armando Maradona metió el mejor gol de la historia de los mundiales de fútbol frente a Inglaterra en 1986, lamentó no poder relatar a Lionel Messi en la transmisión de la Semifinal del Mundial 2026 que reedita ese encuentro, y responsabilizó a "la mafia de Clarín" por el hecho.

"Estuve indiferente a no relatar el Mundial hasta que llegó este partido. Y quiero maldecir una vez más a los que tienen tanto poder que me dejan fuera del relato del Mundial para castigarme por tantas cosas", aseguró el experimentado conductor uruguayo al aire de su programa en la Radio 750. Según explicó, el asunto "viene desde 2014", cuando durante la Copa del Mundo de Brasil lo castigaron por sus posiciones políticas.

"Los tipos inventaron pedir una plata que no hay empresa que pueda pagar y cuando ya no estoy, cuando no está la radio eventualmente en la que yo trabajo -la plataforma Relatores y la Radio 750- entonces sí abren el juego para otros. Llegaron en 2014 a regalar a una FM. Transmitieron entre 9 y 11 radios, después de que me sacaron a mí", recordó el más popular y emblemático de los relatores en actividad.

Si bien reveló que era algo que ya tenía asumido y que ya hizo toda una vida en el rubro, la llegada de esta oportunidad tan icónica y tan relacionada al momento más importante de su carrera, lo conmocionó. "Me ha dado, estos dos últimos días, una acumulación de rabia y de impotencia muy grande. Cuánto poder que tiene, en este caso, la mafia de Clarín", denunció.

Diego Armando Maradona y Víctor Hugo Morales.

Según Víctor Hugo, el grupo de medios que conduce el CEO Héctor Magnetto, "ya no tiene Torneos y Competencias", pero "el último daño que pudieron hacer" se lo hicieron a él "una vez más". Si bien aceptó que para relatar la copa del mundo "hay que pagar muchas cosas" y que en particular le "pasan factura", no pudo disimular su enojo.

"Lo tenía asumido, no me importaba no relatar el Mundial. Pero llega Argentina - Inglaterra y yo no sé qué pasa, si por la gente, por lo que se dice, por la locura que hay alrededor del partido, no poder relatar a Messi, como antes lo hice a Diego, en este partido, me dan ganas de llorar. La verdad que tengo una bronca enorme", reconoció.