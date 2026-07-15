La novia inglesa de Marcos Senesi confesó a quién alentará en la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Con el sueño de alcanzar una nueva final del mundo cada vez más cerca, la Selección Argentina se enfrentará este miércoles a Inglaterra en un partido cargado de historia, emoción y simbolismo.

Mientras millones de hinchas de ambos países viven la previa con ansiedad, hay quienes atraviesan el cruce de una manera muy particular. Ese es el caso de Kelci-Rose Bowers, la futbolista británica y pareja del defensor Marcos Senesi, quien confesó que vivirá la semifinal con el corazón dividido.

Kelci-Rose Bowers, futbolista británica y pareja del defensor Marcos Senesi

La joven de 22 años, nacida en Inglaterra y también futbolista profesional , usó sus redes sociales para responder las preguntas de sus seguidores y se refirió a la particular situación que le toca atravesar: su país enfrentará al de su pareja en uno de los encuentros más trascendentales del torneo.

"Es una situación loca porque no pensé que esto iba a suceder", reconoció Bowers al hablar del duelo que definirá a uno de los finalistas del Mundial.

La pareja de Senesi alentará a la Selección Argentina aunque su país sea el contrincante

Si bien aseguró que siente un enorme orgullo por la campaña del seleccionado inglés, dejó en claro cuál será su elección cuando ruede la pelota: "Por supuesto que ser inglesa y llegar a una semifinal es un logro enorme y estoy súper orgullosa de mi país", sostuvo. Sin embargo, inmediatamente explicó que el amor pesará más que la nacionalidad: "Mi pareja juega para Argentina, así que en cualquier relación, lo que sea que haga tu pareja, lo vas a apoyar ", afirmó, dejando en evidencia que alentará al conjunto dirigido por Lionel Scaloni por el vínculo que la une con Senesi.

Bowers también reveló que esta Copa del Mundo le permitió acercarse aún más a la cultura argentina. Durante las últimas semanas acompañó de cerca a la Selección y compartió distintas publicaciones luciendo la camiseta albiceleste.

La relación entre Bowers y Senesi comenzó en Inglaterra

" Poder venir a la Copa del Mundo y apoyar a la Argentina ha sido increíble ", expresó, al describir la experiencia que vivió siguiendo de cerca el recorrido del combinado nacional.

La relación entre Bowers y Senesi comenzó en Inglaterra, cuando ambos coincidieron en el Bournemouth. Se conocieron durante una producción de fotos organizada por el club y, desde entonces, construyeron una historia de amor que suele reflejarse en las redes sociales.

La mujer de Senesi en el banderazo argentino

De cara al trascendental encuentro entre Argentina e Inglaterra, la futbolista aclaró que no vivirá el partido como una rivalidad personal ni tendrá una actitud hostil hacia su país de origen: "Voy a ir al partido y a disfrutar del juego. Voy a respetar a ambos equipos", aseguró. Y completó: "Voy a estar animando a mi pareja y voy a desearle a Inglaterra el mejor partido".