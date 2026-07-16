De Antonela Roccuzzo a Tini Stoessel: así reaccionaron las muchachas de la Scaloneta tras el agónico partido

La Selección Argentina consiguió una victoria para la historia. Con una remontada inolvidable y un agónico 2 a 1 frente a Inglaterra, el equipo de Lionel Scaloni se metió en la final del Mundial 2026 y quedó a un solo partido de defender el título conseguido en Qatar.

Mientras los jugadores desataban la locura en el campo de juego, las mujeres de la Scaloneta vivieron el partido con la misma intensidad y compartieron en las redes sociales cómo atravesaron una tarde cargada de nervios, lágrimas y felicidad.

La emoción de Valentina Cervantes ante el gol de Enzo Fernández

Una de las reacciones que más repercusión generó fue la de Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández. Apenas terminó el encuentro, publicó una historia de Instagram en la que apareció visiblemente emocionada, con lágrimas en los ojos, un rosario entre las manos y la camiseta de la Selección puesta.

La influencer resumió todo con una frase que rápidamente se viralizó: " Gracias Dios ", además de dedicarle un mensaje de orgullo al mediocampista, una de las grandes figuras del conjunto nacional.

Así presumió a Antonela Roccuzzo a Messi tras el reinado de Argentina

Antonela Roccuzzo también acompañó la celebración desde sus redes sociales. La esposa de Lionel Messi compartió distintas publicaciones que mostraban al capitán arrodillado sobre el césped tras el pitazo final, al plantel festejando la clasificación y una de las imágenes más emotivas de la noche: el abrazo entre Messi y Lautaro Martínez, completamente quebrado en llanto luego del triunfo.

Quien también expresó su felicidad fue Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico. Primero publicó un video de los jugadores saltando frente a la tribuna argentina con el mensaje: " Lo hicieron de nuevo ".

El abrazo entre Tagliafico y su esposa tras ganar contra Inglaterra

Más tarde compartió imágenes de su marido durante los festejos y escribió: "Te amo tanto. Sos increíble". El cierre llegó con un video del abrazo entre ambos y una declaración de amor: "Mi amor, te amo con todo mi corazón. No sabés el orgullo que siento ".

Por su parte, Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, eligió destacar la actuación del delantero con un mensaje lleno de admiración: "Vamos Argentina. Vamos mi amor, sos enorme", acompañado por imágenes del goleador que selló la clasificación a la gran final.

Agus Gandolfo felicitó a Lautaro Martínez tras el triunfo contra Inglaterra

La celebración también tuvo lugar para Emilia Ferrero, pareja de Julián Álvarez, quien compartió un video de los jugadores festejando sobre el césped y escribió simplemente: "Vamos Argentina", reflejando la emoción de una noche inolvidable.

Entre las publicaciones más comentadas también apareció Muriel López Benítez, pareja de Lisandro Martínez, quien compartió una divertida historia del defensor con un bombo en plena cancha mientras se desarrollaban los festejos. Con humor escribió: " Ya me veo venir al Licha piquetero ", una frase que rápidamente comenzó a circular entre los hinchas en las redes sociales.

Licha Martínez en pleno festejo

Otra de las protagonistas fue Tini Stoessel, que volvió a acompañar a Rodrigo De Paul en un partido decisivo. La cantante evitó hacer publicaciones propias y se limitó a republicar imágenes del mediocampista sin agregar comentarios.

Sin embargo, al salir del estadio fue abordada por un móvil de LN+, donde le pidieron un mensaje para el futbolista. Sonriente y todavía emocionada por la clasificación, respondió: " Que lo amo con todo mi corazón y que estoy muy orgullosa ".

Las redes sociales fueron apenas el primer capítulo de los festejos. Una vez finalizado el partido, las mujeres y las familias de los futbolistas pudieron bajar al sector de las tribunas para reencontrarse con los jugadores: hubo abrazos interminables, lágrimas de emoción, besos y sonrisas después de una semifinal que hizo sufrir a todos.

Con el pase a la final ya asegurado, la Scaloneta y sus seres queridos comenzaron a vivir un nuevo sueño: el de volver a levantar la Copa del Mundo el próximo domingo frente a España.