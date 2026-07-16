Scaloni, entre lágrimas y emoción, tras ganarle a Inglaterra: "Somos únicos y no es arrogancia, es corazón"

Hay momentos que quedan grabados a fuego en la piel de un país, y lo que sucedió en Atlanta es uno de ellos. Argentina respira, sufre y se desahoga a través de una pelota y, en el centro de esa tempestad de sentimientos está él: Lionel Scaloni.

El hombre que ya tiene su nombre tallado en el Olimpo de la Selección volvió a quebrarse de emoción tras la histórica clasificación a una nueva final del mundo derrotando digna y heroicamente a Inglaterra, dejando en claro que lo de este equipo no es una cuestión de egos, sino de un sentimiento que no conoce de límites.

Lionel Scaloni

Con los ojos empañados y la voz entrecortada, el DT permitió que el mundo viera su costado más humano. Tras derrotar a Inglaterra en una batalla que paralizó al planeta, Scaloni fue contundente: "No tengo palabras. Es una alegría para nuestra gente. Este grupo no deja de sorprenderme", expresó sin vueltas y con su típica expresión de emoción.

En un mundo donde muchas veces se confunde la confianza con la soberbia, el técnico de la Selección puso los puntos sobre las íes. Para Scaloni, la identidad de este grupo se explica por algo mucho más profundo y visceral que cualquier táctica: "Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo. Pero esto ya es impresionante. Somos únicos y no es arrogancia. Es corazón ", sentenció el DT, en una frase que ya se convirtió en bandera.

Lionel Scaloni y el cuerpo técnico de la Selección Argentina

La mística de la camiseta y el empuje de la tribuna fueron, según sus palabras, el combustible necesario para dar vuelta una historia que venía torcida: "La gente hoy nos ayudó a ganar el partido. La camiseta lo amerita. Dar todo hasta el final, no guardarse nada".

Scaloni sabe que sin sus actores de la Scaloneta, el guion sería imposible de ejecutar. Por eso, volvió a rendirse ante la entrega de sus jugadores, destacando incluso a aquellos que no sumaron minutos pero son el alma del vestuario: "Hay que agradecer a los jugadores. Es difícil explicar lo de este grupo con palabras. Vamos a intentar ganar la final, pero lo que ya lograron estos chicos es increíble . Soy un agradecido a los jugadores. Sin ellos sería imposible. Una mención especial para aquellos que no juegan y apoyan desde afuera. Es un grupo increíble. Los que hoy entraron desde el banco fueron fundamentales".

"SOMOS ÚNICOS, SOMOS ÚNICOS Y NO ES ARROGANCIA, ES CORAZÓN. ESTA GENTE HOY NOS LLEVÓ A GANAR EL PARTIDO".



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A pesar de la euforia por haber superado a un rival de la magnitud de Inglaterra —partido que, según él, superó incluso la tensión del cruce contra Egipto—, Scaloni mantiene los pies en la tierra. Su mirada sobre el éxito y la vida sigue siendo su marca registrada: " En el fútbol como en la vida, hay que dejar todo hasta el final . Este equipo juega mejor cuando está en dificultad. Si no entraba, perdíamos 1-0 con siete situaciones de gol. Buscamos hasta el final. Pensamos que el partido con Egipto era lo máximo, y esto lo superó".

Sobre la presión y su imagen pública, fue más que claro: "A estos jugadores no les pesa la responsabilidad. No somos exitosos por si ganamos o no. Lo más importante es como afrontamos las situaciones . Ojalá que la gente piense algo bueno de mí, pero sinceramente no me preocupa. No me mueve eso. Mi preocupación es que los chicos salgan bien a la cancha y que siempre hay un mañana".

Lionel Scaloni