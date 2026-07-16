Messi, gigante: le dedicó la final a "los que no llega a fin de mes" y a "los que la viven peleando"

vivió en Atlanta no fue solo un partido de fútbol, fue una página dorada de la historia escrita con el sudor y la garra de un grupo que se niega a rendirse. Tras la remontada agónica por 2-1 ante Inglaterra, Lionel Messi se paró frente a los micrófonos y, con la voz cargada de una emoción que traspasaba la pantalla, desnudó su alma.

Pacientemente, con el corazón en la mano sobre el sacrificio invisible, sobre las críticas que siempre acechan y, sobre todo, de ese lazo indestructible que lo une con un pueblo argentino que hoy vuelve a tocar el cielo con las manos... una vez más.

Selección Argentina después del triunfo a Inglaterra

Desde el primer minuto, el ambiente estaba cargado. El capitán reconoció que el peso de la historia sobrevoló el Mercedes-Benz Stadium y que este triunfo tiene un sabor diferente por todo lo que representa para el país: "Fue increíble todo lo que vivimos, desde el principio como dijimos. Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar y en el himno vivimos sensaciones especiales y eso el grupo lo sintió. No era una victoria más, era una victoria importante la cual el pueblo argentino la quería y nosotros también y nos metió en una nueva final del mundo", arrancó Leo, todavía con las pulsaciones a mil.

Sobre la resiliencia de la Scaloneta, Messi no ahorró elogios para sus compañeros: "Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas y este grupo es increíble. Hoy lo fuimos a buscar otra vez cuando se había puesto fea, nunca dejó de creer, de intentarlo. Con juego, hoy le metimos mucho juego cuando estábamos con el marcador abajo. Los metimos en un arco y una felicidad enorme".

Selección Argentina después del triunfo a Inglaterra

A sus 39 años, muchos dudaban de si el físico le daría para otra batalla de esta magnitud. Sin embargo, el "10" reveló el calvario y la disciplina marcial a la que se sometió para no faltar a la cita: "Tuve la decisión hasta el último año, hablandolo siempre con (Lionel) Scaloni. Hice todo lo posible para llegar de la mejor manera, hace un año que me vengo preparando y entrenando. Pasando diciembre en Argentina, entrenando a la mañana y a la tarde. Sabía que iba a dar todo para intentar llegar de la mejor manera y poder disfrutarlo, poder disfrutar un Mundial era sintiéndome bien", confesó.

Incluso recordó lo mal que la pasó en la previa: "La última Copa América que me tocó jugar por ahí no estaba de la mejor manera desde lo físico, tuve una lesión contra Chile en el segundo partido y después la arrastré en el final y terminé con una lesión que no fue muscular pero ya toda la Copa venía mal y por algo pasan las cosas. Me preparé a full para disfrutarlo, estar al máximo".

Selección Argentina después del triunfo a Inglaterra

Fiel a su estilo, Leo también se tomó un momento para marcar la cancha frente a quienes esperaban un tropiezo para atacar al grupo. Con la autoridad de quien puso a Argentina en cinco finales seguidas, disparó: "Meterse en una final del mundo otra vez, venimos de ser campeones del mundo. Venimos siendo los mejores durante estos últimos cuatro años, le duele a quien le duela y digan lo que digan. Hoy, una vez más, nos podemos entre los dos mejores del mundo y eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad y nadie nos regaló nada".

Messi bajó a la tierra y conectó con la realidad de millones de argentinos que sufren el día a día. En un gesto de humildad que lo agiganta, dedicó este logro a quienes más la sufren: "Como dije recién, estamos orgullosos y felices de poder regalarle una alegría a la gente, los mundiales para nosotros son especiales y nos olvidamos de todo lo mal que nos toca pasar. Hay gente que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes o que la vive peleando, la vida nuestra que nos tocó siempre . Poder regalarle todo este tipo de alegría a ellos, estar en una final del mundo una vez más, meter dos seguidas".

Selección Argentina después del triunfo a Inglaterra

Y fue más allá sobre la presión de enfrentar a los ingleses: " Era un partido especial con Inglaterra, no podíamos perder . Si bien este grupo no le debe nada a nadie. Vos viste que los argentinos somos así, siempre pedimos más y creo que si hoy hubiésemos perdido gente hubiese salido gente a decir alguna boludez y no les dimos la chance. Nosotros sabíamos que con fútbol éramos mejor que ellos pero se juegan muchas cosas cuando es un partido de esta magnitud, que pasan cosas de la historia en estos partidos pero no deja de ser especial por todo lo que significa y había que ganarlo".

Ahora, el domingo espera una España que Messi conoce de memoria. Será una final con condimentos especiales por su pasado y sus afectos: "Una selección enorme, con grandísimos jugadores, con juego. Una selección que conozco bien, una filosofía de juego que ya lleva muchísimos años jugando de esa manera. Conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barca, equipo al cual quiero y sigo. Es un partido especial, una final del mundo. Imagino que va a ser muy igualado todo".

"Estamos orgullosos y felices de poder regalarle esta alegría a la gente porque sabemos que hay gente que NO TIENE TRABAJO y que NO LLEGA A FIN DE MES"



La Maradonización se ha completado. Son los más grandes de la historia pic.twitter.com/jVWbwziIVb — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) July 16, 2026

Argentina vuelve a estar en lo más alto. De la mano de un Lionel Messi, la ilusión está más viva que nunca: "Disfruten de este momento, como lo disfrutamos nosotros. Hoy nos metemos en una final del mundo otra vez, volvimos a posicionar a Argentina entre los dos mejores. Hace cuatro años que estamos disfrutando de ser campeones del mundo, ahora volvemos jugar la final. Que lo disfruten como lo están haciendo, hoy dimos el último paso y conseguimos lo que todos queríamos: llegar hasta lo último, jugar una final del mundo y, como siempre, será lo que Dios quiera", terminó ese pequeño niño rosarino que hoy, es el mejor jugador del mundo.