Javier Milei calificó de "patrioterismo barato y berreta" el gesto de los jugadores por Malvinas

Mientras el país estallaba en un grito contenido por décadas y los jugadores desafiaban a la FIFA con la bandera de Malvinas en pleno campo de juego, desde la Quinta de Olivos llegaba un balde de agua fría. En lugar de sumarse a la épica popular, el presidente Javier Milei optó por una distancia técnica que generó indignación inmediata, calificando el sentimiento de millones como una forma de nacionalismo rancio.

Sin embargo, tras el vendaval de críticas, el mandatario tuvo que salir a "aclarar" sus puntos con sus medios amigos, aunque sin abandonar su postura de separar los goles de la soberanía.

Javier Milei

Apenas terminada la batalla en Atlanta, el presidente fue consultado por el clima que rodeó el partido. Lejos de emocionarse por la victoria ante el "enemigo histórico", Milei disparó contra la simbología que los propios jugadores subieron al podio de la victoria: "Las Malvinas se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos y berretas ", soltó el mandatario en Radio Mitre, ninguneando el gesto de Lo Celso y compañía.

Cuando le preguntaron si este triunfo tenía un valor especial por el reclamo de soberanía, su respuesta fue todavía más tajante: "Es un partido, es un partido de fútbol, hay que entender eso. No hay que caer en eslogans berretas, populistas, nacionalistas rancios . No hay que mezclar la hacienda". Según Milei, el reclamo territorial debe ir por los carriles de la ONU y no por el "folclore futbolero".

Ante el malestar que provocaron sus palabras, Milei intentó suavizar el tono en una entrevista posterior con El Observador. Allí, aunque insistió en su línea diplomática, reconoció que la bandera desplegada por los jugadores fue una expresión "perfectamente válida y lícita".

"Las Malvinas son argentinas y las vamos a recuperar en el plano diplomático, con una inteligencia en el accionar", advirtió, tratando de equilibrar el sentimiento con la gestión. Sobre la bandera, agregó: "Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan ".

El trapo que desplegó la Scaloneta

Respecto a la posible sanción de la FIFA por el "trapo" de Malvinas, el presidente le restó importancia al conflicto con el organismo internacional y lo redujo a un tema de billetera: "Las cosas que pasan en la cancha con los jugadores no son parte de la diplomacia... En el peor de los casos, Argentina sufrirá una sanción económica, digamos, de treinta mil dólares. No tendría que tener más consecuencias que eso", minimizó.

Con la final contra España en el horizonte, Milei ya prepara el terreno para un eventual festejo, aunque con una condición: nadie de su gobierno se sacará la foto. Según el mandatario, la Casa Rosada estará a disposición del plantel, pero "va a quedar totalmente desocupada, estará solamente a cargo de Casa Militar".

El trapo que desplegó la Scaloneta

"Para que en caso de que los jugadores decidieran ir a festejar a la Casa Rosada e ir a usar el balcón para poder interactuar con los argentinos, eso está disponible. Está garantizado que no habrá ninguna figura política ni persona vinculada a la política que empañe o intente apropiarse de un logro que es de este grupo extraordinario de jugadores", aseguró.

Además, confirmó que su hermana, Karina Milei, es quien está al mando del diseño del operativo de seguridad, ya sea que el plantel decida aterrizar en Ezeiza o Aeroparque.

Algunos de los memes que aparecieron en las redes sociales tras los dichos de Milei

Fiel a su estilo, el presidente de las fuerzas del cielo Javier Milei quiso dejar en claro que la alegría futbolística no lo distrae de su hoja de ruta. Tras el partido, aseguró que "ayer seguía siendo un día de trabajo más" y aprovechó para colar su agenda económica. "La inflación sigue bajando", sentenció, mencionando el dato del 1,9% como si fuera un gol propio.