De la "familia argentina" de Emilia al "A casa ingleses": los famosos que gritaron la épica clasificación de la Selección

Argentina volvió a hacer historia y los famosos no se quisieron perder ni un segundo de la fiesta. La Selección derrotó 2-1 a Inglaterra, se metió nuevamente en una final del mundo y las redes sociales se transformaron en una tribuna celeste y blanca repleta de nervios, gritos y festejos. Algunos vivieron la semifinal desde sus casas. Otros tuvieron el privilegio de estar en el estadio de Atlanta. Pero hubo algo que los unió: todos terminaron festejando los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez como si estuvieran en la cancha.

En la previa, La Mona Jiménez publicó una fotografía junto a Lionel Messi y dejó un mensaje que rápidamente se volvió viral: "Hoy más que nunca todos juntos". Santiago del Moro también dedicó un posteo especial a Lionel Messi y al plantel nacional, mientras que Emilia Mernes eligió el humor para atravesar los nervios del partido. La cantante compartió una imagen junto a su perrita y escribió: "¡Vamos! Pobre Roma, ella quería una familia tranquila y le tocó una familia argentina".

Los famosos que gritaron la épica clasificación de la Selección

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Una frase que resumió, probablemente, lo que ocurrió en millones de hogares. Pampita vivió la semifinal en familia junto a Beltrán, Benicio y la pequeña Anita. Los cuatro lucieron la camiseta argentina y alentaron a la Selección desde su casa. Ángel de Brito también se sumó a la fiesta con una selfie luciendo la camiseta albiceleste, mientras Jimena Barón acompañó la jornada flameando la bandera argentina junto a su pareja.

Y Duki, al ver ingresar a la Selección al estadio, no pudo contener la emoción: "Dale, guacho. Esto es Argentina". Luck Ra sacó chapa de fanático de Enzo Fernández y se mostró con la camiseta que, según contó, le había regalado el propio mediocampista. "¿Yo? Soldado de Enzo Fernández. Desde el día 1! Vamos Argentina carajo", escribió el cantante cordobés. Pero la gran fiesta también tuvo protagonistas en las tribunas.

Los famosos que gritaron la épica clasificación de la Selección

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Marley y Vicky Xipolitakis fueron algunos de los argentinos que pudieron vivir en persona el sufrido triunfo ante Inglaterra. Cerca de ellos estuvo Lucas Rodríguez, quien celebró junto a todo el equipo de Paren la mano y dejó una reflexión cargada de emoción: "No hay nada más que esto, es lo que soñamos toda la vida, las anécdotas de las generaciones pasadas son hoy. Existe solamente un Tiempo, es la eternidad, es este instante. Gracias".

Los famosos que gritaron la épica clasificación de la Selección

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Ian Lucas también estuvo en el estadio junto a su pareja, Renata Mónaco, y después del partido resumió la felicidad con una frase directa: "A casa ingleses. Esto es Argentina papá". Otra de las famosas que estuvo presente en Atlanta fue Marta Fort. La hija del fallecido chocolatero Ricardo Fort observó el partido desde un lujoso palco VIP y, tras la clasificación, compartió sus sensaciones. "El partido más picante que viví. ¡Vamos Argentina carajo a la final! Hoy no fue solo un partido, fue historia y orgullo", escribió.

Los famosos que gritaron la épica clasificación de la Selección

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Y tenía motivos para describirlo así. Argentina perdía 1-0, encontró el empate con Enzo Fernández y lo dio vuelta en el final con el cabezazo de Lautaro Martínez. A la distancia, Luisana Lopilato también vivió la semifinal con la misma intensidad que millones de argentinos. La actriz se mostró cantando "La cuarta estrella", el nuevo hit que acompaña a la Selección durante el Mundial 2026, y luego compartió una selfie luciendo la camiseta número 10.

Nathy Peluso también manifestó su apoyo con una foto vestida de celeste y blanco. Eva De Dominici, casada con el español Eduardo Cruz, bromeó con el triunfo de España, pero dejó en claro su cariño por la Albiceleste y expuso el particular cruce de pasiones que vive en su entorno familiar. El apoyo también llegó desde las familias. Amancio, hijo de Benjamín Vicuña y la China Suárez, siguió el partido de cerca. El actor chileno, además, compartió una postal de su hija luciendo una camiseta argentina personalizada con el nombre "Mango" en la espalda.

Dalma Maradona, por su parte, acompañó la jornada enfundada en celeste y blanco. Luciana Salazar eligió una bikini con los colores de la Albiceleste para la previa del partido, mientras que Sandra Mihanovich fue compartiendo mensajes cargados de fervor durante el encuentro. Y Tití Fernández utilizó sus redes para realizar un emotivo pedido dirigido a su hija Soledad. La Selección volvió a ganar una semifinal inolvidable.

Los famosos que gritaron la épica clasificación de la Selección

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Y mientras Lionel Scaloni, Messi, Lautaro y compañía festejaban en Atlanta, la Argentina entera celebraba desde sus casas, las tribunas y las redes. Los famosos no fueron la excepción: lloraron, gritaron, insultaron, cantaron y terminaron festejando como todos.