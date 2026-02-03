Garay cambió los botines por la pala: "Es difícil decir si me gusta más el fútbol que el pádel"

El retiro no siempre es silencio. Para Ezequiel Garay fue, más bien, un cambio de cancha. Lejos de la pelota número cinco y de las noches europeas, el ex zaguero central se reinventó como empresario del deporte y apostó fuerte por una disciplina en pleno auge: el pádel. Así nació PadelG24, un ambicioso complejo inaugurado el 3 de febrero de 2025 en Madrid, después de cuatro años de trabajo obsesivo. El club no escatima nada: 17 canchas profesionales indoor, terraza con restaurante, gimnasio, vestuarios con hidromasajes, sala de conferencias para 100 personas y hasta un hotel con 11 habitaciones dobles.

Todo bajo una identidad clara, marcada por el número 24, el dorsal que Garay usó en varios momentos de su carrera y que hoy funciona como marca personal. "El club de pádel me tiene absorbido", confesó durante su paso por La Dazoneta de DAZN. Y fue más allá, con una sinceridad que sorprendió incluso a él mismo: "Es difícil decir si me gusta más el fútbol que el pádel, porque es un deporte del que me estoy enamorando. En porcentaje es muy pequeña la diferencia". Eso sí, aclaró que como espectador sufre: "Ahora que aprendí a jugar al pádel, me gusta más jugarlo que verlo. Sufro verlo, me pongo nervioso".

Competitivo hasta la médula, Garay dejó en claro que el ADN no cambia con el retiro. "Soy muy competitivo, he roto varias palas ya. No me gusta perder", admitió, entre risas. Y hasta anticipó un duelo de alto voltaje: "Mañana juego con Iker Casillas, siempre le digo de jugar, vamos a jugar en contra". El ex defensor también explicó que su salida emocional del fútbol comenzó antes de colgar los botines. "Me ha dejado de gustar el fútbol, podría decir que sí. Los últimos cuatro años en Valencia fueron complicados. Dije 'yo no quiero seguir con el fútbol, quiero ir por otro lado' y ahí fue cuando apareció el pádel".

Pero si hay algo que Garay nunca abandonó es la memoria futbolera. Con pasado en Real Madrid, Benfica, Zenit, Valencia y la Selección argentina, habló sin rodeos sobre dos nombres que marcaron una era. "Cristiano no es el mejor futbolista con el que jugué. Está en el segundo puesto del TOP, el 1 es Leo (Messi) y el dos es Cristiano, sin dudas", sentenció. Y explicó: "Son dos jugadores muy diferentes y me ha sorprendido Leo. Tuve la fortuna de coincidir con los dos y Leo es otra cosa". Sobre Messi, dejó una definición casi mística: "Cuando lo ves venir, el aura lo tiene, sin duda. Es una persona muy cercana, muy tranquila y familiar. Los momentos que viví con él fueron increíbles".

Ezequiel Garay dejó el fútbol profesional en 2021 y ahora vive su otra pasión: el pádel

De Cristiano, en cambio, destacó la disciplina extrema: "Es el primero que llega a las 6 AM y el último que se va, literal. Empieza su rutina, su gimnasio, precalentamiento, físio y todo para llegar en las mejores condiciones". En clave distendida, Garay también armó su partido soñado de pádel: "Jugaría contra Messi y Cristiano al pádel. Primero jugaría con Messi y después con Cristiano, iría rotando. El cuarto jugador, vamos a poner a Riquelme. Y de ellos mi pareja sería Messi". Pensando en el Mundial 2026, no dudó: "Donde esté Messi, para mí, siempre va a ser el favorito a ganar el Mundial". Detrás, ubicó a España, Brasil, Portugal, Francia y un Marruecos que "viene muy fuerte".

También hubo tiempo para recordar a Lionel Scaloni, con quien compartió vestuario en Racing de Santander: "Se veía que iba a ser entrenador. Nunca me imaginé que iba a conseguir todo lo que consiguió con la Selección Argentina". Y para una perlita familiar: "Solo miro fútbol porque me obliga mi hijo. Él es del Atlético Madrid, es un enfermo del Madrid y tiene 8 años". Garay, rosarino, campeón mundial Sub-20, medalla dorada en Beijing 2008 y subcampeón del mundo en Brasil 2014, cambió el césped por el cemento, el offside por el vidrio y los botines por la pala. Pero hay algo que sigue intacto: la competencia.