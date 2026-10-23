Historia pura: Estudiantes venció a Flamengo por penales y es finalista de la Copa Libertadores 2026

Estudiantes sumó otra página dorada más a su historia plagada de éxitos y venció a Flamengo de Brasil por 3-2 en la tanda de penales, luego de igualar 0-0 en ambos partidos, para clasificarse a la final de la Copa Libertadores 2026.

El mote de héroe le quedó al guardameta uruguayo Fernando Muslera, que se volcó sobre su poste derecho para quedarse con tres remates, nada menos que de Jorginho, Lucas Paqueta (ambos jugadores mundialistas y con trayectorias europeas más que exitosas y Bruno Henrique (quien ganó 3 Copas Libertadores), para así sellar el acceso al duelo decisivo. Porque encima eso: el golero charrúa contuvo el remate de tres cracks de este deporte, no de juveniles o improvisados.

Para el conjunto argentino convirtieron, desde los 12 pasos, José Sosa, Eros Mancuso y Tiago Palacios, con el remate errado de Edwuin Cetré, mientras que los goleadores en la tanda decisiva del local fueron Giorgian De Arrascaeta y Leo Pereira.

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Además, como un agregado emotivo extra, el "Pincha" tuvo que jugar desde los cinco minutos del segundo tiempo con un hombre menos, por la expulsión de Baltasar Rodríguez.

Así, Estudiantes clasificó a la sexta final de Copa Libertadores de su historia, la primera desde 2009, y a su primera final internacional desde la Recopa Sudamericana 2010, que lo hará enfrentar al Palmeiras brasileño el 28 de noviembre, en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

EL DESARROLLO

El primer acercamiento de la noche fue de la visita, a los dos minutos, con un disparo lejano y centralizado del defensor Santiago Núñez, que salió a las manos del arquero Agustín Rossi y no le supuso problemas. Estudiantes tuvo su primera llegada de peligro a los 15 minutos, cuando un córner con muchísimo efecto al segundo palo fue bajado dentro del área por Leandro González Pirez con una pelota que se metía por el segundo palo, aunque un manotazo salvador de Agustín Rossi evitó el tanto. En el rebote, Marcos Rojo definía al gol, pero el delantero Samuel Lino alcanzó a cruzar el pie para desviar a un nuevo córner.

Se repartieron algunas jugadas peligrosas, pero una acción puntual pudo desbalancear el partido para los platenses: cuando apenas iban cuatro minutos del segundo tiempo, Baltasar Rodríguez cometió una infracción sobre el borde del área grande, que le hizo ver la segunda tarjeta amarilla de la noche y obligar al "Pincha" a jugar casi todo el complemento con 10 hombres.

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A partir de la diferencia numérica, el partido fue monotemático: un Flamengo mayormente inconexo merodeaba el área, pero sin encontrar espacios ante el conjunto platense, que se pasó el resto del encuentro replegado y tuvo que resignar el contraataque.

No hubo más llegadas hasta los 36 minutos del segundo tiempo, con un pase que Paqueta levantó preciso al segundo palo para la aparición por derecha de Gonzalo Plata, que quedó frente a frente con Muslera pero no le dio dirección a su cabezazo, que explotó en el pecho del guardameta uruguayo, de achique efectivo. Y, sin dudas, fue la jugada más peligrosa del partido para el local.

Aunque ya había tenido algunas buenas intervenciones dentro del tiempo reglamentario, el momento en el que Fernando Muslera terminó de calzarse la capa de héroe llegó en la tanda de penales: la intuición para tirarse sobre su poste derecho le hizo quedarse con los tiros de Jorginho, Paqueta y Bruno Henrique, con los que clasificó al "Pincha" a una nueva final.



